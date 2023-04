El Gobierno informó cómo se donan "rezagos de aduana" tras dichos del Kun Agüero en TikTok

El subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, Nicolás Ritacco, aseguró que ese área del Ejecutivo lleva adelante las donaciones de los "rezagos de aduana" que se confiscan al constatar irregularidades en la importación y cuestionó los mensajes que circulan "a la ligera" sobre esta tarea, al tiempo que objetó que "se insulte y se acuse a los trabajadores que hacen un buen trabajo en el Estado".En un comunicado, Ritacco salió al cruce así de una declaración que el exfutbolista Sergio 'Kun' Agüero hizo circular a través de la red social TikTok, donde se preguntó qué hacen los trabajadores de la Aduana "con todas las cosas que tienen allí", en referencia a la mercadería que se incauta por incumplir con el pago de la tasa aduanera o por no tener permiso de comercialización o importación., replicó el funcionario.Ritacco, de todas formas, remarcó que él, "como joven de 29 años", considera al histórico jugador de la Selección, a quien mencionó por su popular apodo, "un ídolo" con "relevancia internacional" y que era consciente "de lo que representa para todos los argentinos".Luego, para explicar en detalle qué es un "rezago de aduana", recordó que "es todo lo que se confisca intentando ingresar al país y que queda en un depósito porque no paga la tasa aduanera, o porque no tiene permiso de comercialización ni de importación, o porque se intenta hacerlo ingresar escondido en un camión".En ese punto,Esa mercaderías y esos dispositivos, siguió Ritacco, "se los acercamos a la población" en iniciativas que se llevaron a cabo "en conjunto con municipios, provincias y ONGs como Cáritas"."Por ejemplo -continuó-, los autobombas habían sido abandonados porque tenían problemas con el permiso de importación. Esto estaba desde el año 2017 sin pagar la tasa en los depósitos, acumulando deuda durante años, herrumbrándose sin uso, cuando en verdad habían intentado ser adquiridos por los bomberos voluntarios de Berazategui y Merlo", repasó.Y añadió: "Nosotros, con todos los trabajadores de la Aduana, regularizamos esa situación y los entregamos para que puedan ponerlos en uso de la población. Toda esa desidia que había en el Gobierno anterior (por la administración de Cambiemos) se modificó achicando los tiempos en que estos bienes pueden llegar a la gente".Por último, a modo de balance de la acción de 2023, Ritacco sostuvo que hasta la primera quincena de marzo la Subsecretaría de Asuntos Políticos gestionó "73 disposiciones recibidas" que fueron cedidas a distintas áreas del Estado nacional, provincial y local "por un valor de 321.787.813 pesos más 1.180.718 dólares", de los cuales "el 48% fueron otorgados a municipios, el 36% a las provincias y el 16% a la Nación", informó., completó.