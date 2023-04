Axel Kicillof: "El fallo es absurdo y llega en plena campaña electoral"

A la del mandatario se sumaron las voces de Katopodis y Moreau, entre otras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof sostuvo hoy que "es absurdo" el fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino, en el juicio que se tramite por la expropiación de la petrolera YPF y además dijo que "llega en plena campaña electoral"."El fallo es absurdo y, afirmó el gobernador esta mañana en declaraciones a Radio 10, en las que advirtió que si la próxima elección presidencial "la gana el macrismo no hay ninguna duda de que van a volver a privatizar YPF". Ayer, la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), Loretta Preska, falló contra el Estado argentino en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF, llevada a cabo en 2012, y eximió de responsabilidades a la compañía.El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, explicaron fuentes al tanto de los pormenores del litigio, que adelantaron que la medida será apeladas.En sus declaraciones de hoy, Kicillof afirmó que "el fallo es un absurdo jurídico que nos pone de vuelta en situación de defender el patrimonio nacional y aparece ahora en la campaña cuando vuelven a hablar de Repsol que nos puso en una situación de déficit energético, y que cambió a partir de la recuperación de YPF".así que esto es lo que está en juego en la próxima elección, es la derecha o es el derecho y la soberanía", definió.El funcionario consideró también que "la decisión de recuperar YPF fue una de las decisiones políticas más grandes de la última década luego del vaciamiento total que había con la privatización que se hizo en los 90, y se puso en marcha Vaca Muerta, y se está por alcanzar el autoabastecimiento energético"."Así que es un ejemplo de lo que es gobernar con coraje y con amor a la Patria", dijo al tiempo que contrapuso con que la oposición "el proyecto que tienen es privatizar YPF, privatizar Aerolíneas, ya se probó todo esto a perder la soberanía monetaria y fueron los 90", concluyó.Asimismo el gobernador dijo que en lo jurídico el fallo lo que está planteando es que " el estatuto de una empresa privada está por encima de la ley de expropiación argentina y eso no es así. Ningún estatuto de una empresa está por encima de una Ley del Congreso"."Y van a un juzgado de Nueva York para supuestamente aplicar la Ley Argentina que aplican mal", calificó al tiempo que sumó que"Por otra parte tampoco está determinado el monto de la sentencia, así que todos son especulaciones, y también se va a apelar, porque es un absurdo. Después vendrá la segunda instancia, y seguramente la Corte Suprema con lo cual estamos hablando de una noticia que está incompleta y surge este año, que es un año electoral", insistió., comparó y lo calificó como una "embestida de los fondos siempre contra la misma fuerza política, y las mismas personas"."Me voy contra Cristina en este caso también contra nosotros pero a los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro que quieren usar esto en la campaña para tirar acusaciones complicadas, en este caso, porque la decisión de expropiar YPF, fue tomada por el Congreso de la Nación, en una recontra amplia mayoría", recordó el gobernador.l fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino."La estatización de YPF fue una de las principales decisiones políticas de (la vicepresidenta) Cristina Fernández (de Kirchner) para garantizar los recursos energéticos del país", sostuvo el ministro en su cuenta de la red social Twitter.En esa línea, consideró que: "Este fallo es un absurdo jurídico.Katopodis, en su posteo, replicó el mensaje del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien había señalado que estamos "frente a una embestida buitre" y advirtió que "la derecha quiere volver a privatizar YPF".El ministro agregó en su publicación que: "Ante el acoso de los fondos buitres y la privatización que promete la oposición, nosotros no nos corremos de nuestro camino que es el de estar siempre del lado de la gente".Por su parte,a raíz del fallo de la justicia de Estados Unidos contra el Estado argentino en el juicio que se tramita por la expropiación de la petrolera."A pesar que el fallo de la jueza de EEUU no afecta los activos de YPF, está claro que el lobby de los fondos buitres volvió a imponerse", escribió el diputado nacional en su cuenta de la red social Twitter.En ese sentido, señaló que: "Si hoy tenemos Vaca Muerta en plena producción, YPF Litio y la posibilidad inmediata de un balance energético favorable es porque recuperamos YPF".