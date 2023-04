"Dibu" Martínez repitió la atajada de la final con Francia y fue figura del Aston Villa

El "Dibu" tuvo una actuación soberbia en el triunfo por 2 a 0 del Aston Villa / Foto: AFP.

¡DIBU COMO EN LA FINAL! Martínez se equivocó en la salida, pero reaccionó a tiempo y metió una tremenda atajada a Mudryk como la que le hizo a Kolo Muani en Qatar.



📺 Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/FRlSXAaolY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2023

¡OTRA ATAJADA MÁS DE DIBU MARTÍNEZ! El arquero Campeón del Mundo se lució nuevamente para evitar el descuento de Chelsea.



📺 Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/sfvggrrXwX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2023

¡UNA MÁS DEL DIBU! Martínez es el héroe de la tarde en Stamford Bridge y en el primer tiempo se lució una vez más con esta atajada a Joao Félix.



📺 Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/QAFff1ftlH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 1, 2023

El arquero argentinoprotagonizó este sábado una atajada similar a la milagrosa ante el francés Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 cuando se jugaban cinco minutos de la victoria de Aston Villa ante el Chelsea de Enzo Fernández (2-0), por la 29na. fecha de la Premier League.El marplatense dio con el pie un arriesgado pase a Boubacar Kamara dentro del área, el ucraniano Mykhailo Mudryk robó la pelota y definió ante el arquero, quien arrojándose con todo su cuerpo estirado, desvió el remate con la pierna izquierda.Después de ese error notablemente reparado,ante el propio Mudryk, el portugués Joao Félix y el alemán Kai Havertz.El "Guante de Oro" en Qatar 2022 y ganador del último premio The Best al mejor arquero fue una muralla imposible de sortear en Stamford Bridge, donde su equipo obtuvo tres puntos de importancia para la lucha por el ingreso a las copas internacionales.Aston Villa, que también contó con el argentino Emiliano Buendía, de muy buena actuación, quedó en el noveno puesto con 41 unidades, a dos de Brentford y Brighton, ubicados en zona de Conference League y Europa League, respectivamente.En esa misma pelea perdió terreno el Chelsea, al que no le alcanzaron los esfuerzos de Enzo Fernández en la organización de su juego. Los "Blues" merecieron el empate cuando el partido estaba 1-0 pero la figura del argentino resultó infranqueable.Aston Villa se impuso con goles Ollie Watkins (18m.PT) y el escocés John McGinn (11m.ST).El próximo martes, el club de Birmingham visitará a Leicester City en un partido pendiente de la séptima fecha y Chelsea será local de Liverpool en otro postergado de la octava jornada.