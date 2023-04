Neuquén y Río Negro eligen gobernador y en municipios mendocinos habrá PASO

Neuquén

Río Negro

Mendoza

Un nuevo turno electoral de este año comenzará en abril con las elecciones a gobernador en Neuquén y Río Negro, los comicios para designar a nuevo intendente en la ciudad chubutense de Trelew y las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para designar candidatos en las comunas mendocinas de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, Lavalle, San Rafael y San Carlos.El domingo 16, más de(1,53% del padrón nacional) tendrán que ir a votar para elegir gobernador, 35 diputados, intendente municipal y concejales en 13 municipios de segunda categoría y en cinco de primera categoría, 10 integrantes de comisiones municipales, presidentes de 21 comisiones de fomento y consejeros escolares para los 14 distritos, bajo la modalidad deEn Río Negro, donde sus 589.251 votantes representan el 1,63% del padrón nacional, se elegirá ese mismo día nuevo gobernador, 46 diputados, 22 intendentes y 36 autoridades de comisiones de fomento con el sistema D´Hont entre un total de 3.303 candidatos, de 25 fuerzas partidarias.En lasel candidato oficialista que representa al Movimiento Popular Neuquino (MPN) -partido que gobierna hace 60 años la provincia- es el vicegobernador Marcos Koopmann, en fórmula con la exvicegobernadora de la gestión de Jorge Sapag, Ana Pechén, acompañados por 9 listas colectoras.En tanto, el diputado nacional y exvicegobernador Rolando Figueroa será el principal competidor de Koopmann, por Desarrollo Ciudadano y Comunidad, que irán como listas espejo, acompañado por la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, con siete colectoras.El Frente de Todos postuló al exintendente de Cutral Có y parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, junto a la diputada provincial Ayelén Gutiérrez, con 4 colectoras.Juntos por el Cambio, la única propuesta que no presentó fórmula mixta para la gobernación, está liderado por el diputado nacional Pablo Cervi (UCR) y el exdiputado provincial Jorge Taylor, mientras el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT Unidad) lleva como candidata a gobernadora a la docente, sindicalista y exdiputada provincial Patricia Jure, junto al referente obrero de Zanón y exdiputado, Raúl Godoy.La agrupación Cumplir, que tiene como referente a nivel nacional al diputado Javier Milei, encabeza su lista con el empresario de medios Carlos Eguía y la inmobiliaria Catalina Uleri.En estas elecciones se renovará por completo la Legislatura, que está integrada por 35 diputados, nueve de los cuales ya no podrán renovar su mandato.Losa votar junto a 7.128 extranjeros podrán hacerlo en 1.712 mesas distribuidas en 331 escuelas.En la ciudad de Neuquén, en tanto, 9 candidatos se disputarán la elección a intendente, donde Mariano Gaido (MPN) buscará su reelección en el cargo.Más depor la Justicia electoral que recordó que el voto de personas extranjeras es voluntario y deben empadronarse previamente.En lacompetirán ocho candidatos por diferentes alianzas conformadas por once partidos en total y el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro buscará retener el poder, esta vez de la mano del senador nacional y exgobernador Alberto Weretilneck, en fórmula con el intendente de Viedma, Pedro Pesatti.La Unión Cívica Radical acompañará la fórmula de Juntos Somos Río Negro para la gobernación, aunque presentó candidatos propios a legislador con su histórica Lista 3.La alianza Nos Une Río Negro, conformada por un sector del Partido Justicialista rionegrino, el Frente Renovador y Nuevo Encuentro también acompañará la candidatura de Weretilneck como lista colectora y llevará candidatos propios a la Legislatura.Cambia Río Negro, la alianza conformada por el PRO y la CC-ARI, lleva como candidato a gobernador al diputado nacional del PRO, Aníbal Tortoriello, y como vice al dirigente radical Juan Pablo Álvarez Guerrero.En tanto, un sector del peronismo se presentará bajo el sello "Vamos con Todos", alianza integrada por los partidos Comunidad Organizada; del Trabajo y del Pueblo (PTP) y del Trabajo y la Equidad (ParTE), con la postulación de la exdiputada nacional y referente del Movimiento Evita, Silvia Horne, como candidata a gobernadora.Unidad para la Victoria, otro sector del peronismo compuesto por el Frente Grande y Kolina, llevará a Gustavo Casas, mientras los socialistas de "Somos Unidad Popular y Social" irán con el exsacerdote Rafael Zamaro.La agrupación Primero Río Negro -referenciada con el libertario Milei- postuló al intendente de Campo Grande y exlegislador del PJ, Ariel Rivero, el Frente de Izquierda-Unidad candidateó a Gabriel Musa, el Partido Provincial Rrionegrino lleva a Gabriel Di Tullio y el Nuevo Mas postuló a Aurelio Vázquez a la gobernación.Ese mismo, la segunda ciudad en cantidad de habitantes de Chubut, con 86.954 electores argentinos y 1.403 extranjeros, se elegirá intendente y 10 concejales, en un proceso electoral para el cual se presentaron diez listas de candidatos."Son 5 candidatos por Frentes Electorales y los restantes de partidos individuales, en este último caso de extracción provincial o municipal", dijo a Télam el presidente del Tribunal Electoral Municipal, Carlos Pérez.Los candidatos son Emanuel Coliñir (Frente de Todos), Gerardo Merino (Juntos por el Cambio), Martín Sáez (Frente Unidad Izquierda), Gustavo Mac Karthy (Frente Libertario) y Eduardo Hualpa (Frente por Trelew), mientras en forma individual se presentaron Luis Collio (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo), Miriam Vázquez (Proyección Vecinal Chubutense), Claudio Paredes (Renovación y Desarrollo), Leila Lloyd Jones (Somos Trelew) y Hernán Sghelfi (Vientos de integración y desarrollo en acción).El actual intendente de extracción peronista, Adrián Maderna, fue el más votado en las últimas dos elecciones pero no puede buscar su reelección según lo normado en la carta orgánica municipal.y oficializaron las listas de precandidatos a intendentes y concejales para las, mientras las generales se completarán el 3 de septiembre.En ese marco, en los municipios de San Rafael y Lavalle el Frente Elegí (FE) tendrá más de un postulante a la intendencia, mientras que en Maipú, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa y San Carlos habrá lista única.En, la lista oficialista del PJ llamada "San Rafael Primero" postula al exintendente y exdiputado nacional Omar Félix, hermano del actual jefe comunal, Emir, con quien llevan dos décadas en el poder.El kirchnerismo presentó la lista Unidad Ciudadana Renovación Peronista encabezada por Nadir Yasuff, mientras la tercera lista es la de Unidad Alternativa San Rafael, impulsada por el massismo local, con Miguel Ángel Sorroche, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) a la cabeza.Por la opositora Cambia Mendoza van Alfredo Andión, Abel Freidemberg, y Francisco Mondotte, mientras que el Frente de Izquierda presentó a Josefina Benegas y Bautista Franco.cambiará de intendente después de más de dos décadas y para ello, el peronismo propone para suceder a Roberto Righi al senador Gerardo Vaquer; a Leticia Katzer quien encabeza Transformar Lavalle y al diputado provincial Edgardo González, de Unidos por Lavalle.En Lavalle, además, dos radicales competirán en primarias como candidatos de Cambia Mendoza: Lucas Luppo y Nélzon "Topa" Escudero, mientras el PO irá a la interna de la Izquierda con la cosechadora Lorena Bustos y el PTS presentará a Esteban Rodríguez.Enel intendente Matías Stevanato (FE) buscará su reelección, Néstor Majul por Cambia Mendoza y Virginia Pescarmona por Frente de Izquierda.En Tunuyán, competirán Emir Andraos por FE, Luis Manuel López, Emanuel Méndez y Juan Aguirre por CM; y Vanesa Guajardo por el Frente Izquierda.EnFernando Ubieta por el Frente Elegí y Ramiro Blanco por Cambia Mendoza, mientras enla intendenta y exreina Nacional de la Vendimia Flor Destéfanis irá por su reelección con el Frente Elegí.A su vez, la exintendenta radical Norma Trigo, Leonardo Fernández (del MID), el exintendente demócrata Antonio Ponce y Ricardo Villalba (por la lista del radical Luis Petri) compiten por CM.En la localidad dese postulan Juan Torres por FE, Silvio Pinocchio y Edgardo Abraham por CM; Alejandro Morillas por Encuentro por San Carlos y Marcelo Romano y Leonor Biachetti en la interna por el Partido Verde.