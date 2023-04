Quiénes son los 13 policías condenados por el crimen de Blas Correa

Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez fueron condenados como coautores del homicidio de Blas Correas, y por la tentativa de homicidio contra los otros cuatro jóvenes que iban en el auto / Foto: Laura Lescano.

Lucas Damián Gómez, efectuó cuatro disparos y uno de ellos fue el que mató a Blas Correas / Foto: Laura Lescano.

Javier Catriel Alarcón, disparó dos veces / Foto: Laura Lescano.

El resto de los condenados

La agente Wanda Micaela Esquivel fue quien "plantó" el arma para simular un enfrentamiento / Foto: Laura Lescano.

El comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo recibió cuatro años y ocho meses por haber monitoreado la maniobra de encubrimiento / Foto: Laura Lescano.

El homicidio de Blas Correas

Uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo / Foto: Laura Lescano.

El Tribunal integrado por jurados populares que el viernes condenó a once policías por el homicidio de Blas Correas , elcuando iba en un auto junto con amigos por la capital cordobesa en agosto de 2020, determinó que los dos policías que recibieron prisión perpetua efectuaron los disparos, otros ocho encubrieron el hecho y el restante dio un falso testimonio.En el fallo de 24 páginas al que Télam tuvo acceso se estableció que(35) y(37) fueron coautores de los delitos de "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de la fuerza policial" (en perjuicio de Valentino Blas Correas)".Además, ambos también fueron condenados por el "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de la fuerza policial, en grado de-cuatro hechos-" (en perjuicio de Juan Cruz Camerano Echavarría, Camila María Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco Cámara).El cabo(29) y el oficial ayudante(23). Fueron quienes hicieron el primer contacto radial alertando que dos motociclistas habían denunciado que varios jóvenes que se movilizaban en un Fiat Argo los quisieron asaltar. En el juicio, los motociclistas negaron haber dicho que hubo un intento de asalto, sino que mantuvieron una discusión de tránsito.por "encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la entidad del hecho precedente; por la calidad funcional y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones", mientras quepor "falso testimonio".La oficial ayudante(25) era quien acompañaba al autor material del crimen de Correa (Gómez) ypor no haber denunciado lo que había hecho su compañero. El delito fue "incumplimiento de la obligación de promover la persecución de delincuentes, y de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la gravedad del hecho precedente, por la calidad funcional y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones".La agente(32) era quien acompañaba al otro "tirador", Alarcón. Fue quien "plantó" el arma para simular un enfrentamiento a pedido de su compañero. En el juicioy el tribunal le aplicó una pena menor, de, por el mismo delito: "incumplimiento de la obligación de promover la persecución de delincuentes, y de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la gravedad del hecho precedente, por la calidad funcional y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones".El comisario inspector(43), condenado ade prisión; el subcomisario(34); el subcomisario(44), a; y el comisario inspector, quienes recibieron. A todos ellos se les adjudica haber monitoreado la maniobra de encubrimiento de sus subordinados. El tribunal les aplicó el mismo delito: "incumplimiento de la obligación de promover la persecución de delincuentes, y de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la gravedad del hecho precedente, por la calidad funcional y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones".El comisario(46) fue condenado apor "encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la entidad del hecho precedente; por la calidad funcional y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones".El agentey ayudantefueron absueltos. El Tribunal consideró que ambos recibieron la denuncia de un transeúnte que les dijo que unas personas de un auto blanco habían arrojado algo. Eso hizo presumir que quisieron plantar sospechas sobre el descarte del arma por parte de Blas y sus amigos, algo que finalmente se descartó. Para los jueces,En el fallo, el tribunal de la Cámara 8va. del Crimen exhortó al Gobierno cordobés "a fin de que arbitre todas las medidas que estime conducentes para procurar la erradicación de todas las formas de violencia que puedan conllevar la responsabilidad institucional del Estado Provincial".El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando(20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio:, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.El expediente detalló quecon su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial GómezLos demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante,