Tolosa Paz y De Pedro destacaron la "articulación política para lograr objetivos"

El nuevo espacio para las infancias tuvo una inversión de 42 millones de pesos

Los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, compartieron este sábado un acto en la ciudad de Mercedes para inaugurar un Espacio de Primera Infancia y coincidieron en destacar "la unidad de concepción política para lograr los objetivos"."No tenemos que perder el objetivo por el cual hacemos política, hoy el peronismo nos regala esta foto de unidad con el gobierno nacional, la provincia y un municipio gestando y haciendo el sueño posible en este espacio", dijo Tolosa Paz.La ministra visitó Mercedes para inaugurar lasy firmar convenios y entregar insumos por casipertenecientes al programa Banco de Herramientas, informó en un comunicado la cartera que preside.En el acto, del que también participó el intendente municipal Juan Ustarroz, Tolosa Pazpara recuperar el Espacio de Primera Infancia "Los Pampitas" del Barrio Marchetti de Mercedes."Con la unidad que se construye en Mercedes tenemos que ser capaces de volver a poner lo importante por sobre lo secundario, y lo importante sigue siendo el destino de los pibes y pibas, que es por quienes hacemos política", remarcó Tolosa Paz.El nuevo espacio para las infancias tuvo una, y allí se brinda atención integral, contención y estimulación, para que 20 niñas y niños de entre 45 días y 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social puedan crecer sanos mientras sus familias trabajan o estudian.Tolosa Paz también remarcó que en la ciudad de Mercedes nació elque luego fue ley, y destacó la capacidad de gestión del intendente Ustarroz, quien "se puso al hombro la tarea de visibilizar a la infancia desde Mercedes hacia todo el territorio nacional"."Ustarroz planteo una política mirando a la infancia. No hay presente y futuro en la Argentina si no garantizamos que desde que una mujer este embarazada en adelante ese bebé por nacer tenga todos los derechos, y eso se logra solamente con la vocación política", agregó.Por su parte, De Pedro dijo que "con el peronismo los únicos privilegiados son los niños" y agregó: "los datos de realidad nos tienen que llamar a transformar ese dolor en acciones concretas que cambien la realidad de nuestro pueblo. Ese fue el compromiso del 2019, y hay que enfrentarse con los que haya que enfrentarse".Finalmente, el intendente agradeció el "trabajo permanente del gobierno nacional para con las infancias", y destacó quedistribuidos por toda la ciudad.También estuvieron presentes el diputado nacional y ex intendente de Mercedes, Carlos Selva; el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el Subsecretario de Primera Infancia, Nicolás Falcone; la Directora Nacional de Articulación Social Productiva, Natalia Mainoldi; la Secretaria de Desarrollo Social de Mercedes; Jorgelina Silva; y la Directora de Niñez y Adolescencia local, Gabriela Olivella.