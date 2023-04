Por el Moto GP la ocupación es de casi el 90% en Termas

Foto Emilio Rapetti.

Un fin de semana a pleno vive la ciudad de Las Termas de Río Hondo por la, por lo que la ocupación hotelera "está entre un 87% y un 90%, una tasa muy alta", dijo a Télam el presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero, Miguel Figueroa y remarcó que el impacto económico llega para toda la región y el país en general."Si bien pueden llegar más turistas, la proyección que tenemos es de ese porcentaje", explicó y detalló que en los "hoteles de 4 y 5 estrellas hay una tasa de ocupación del 100%, mientras que un 85% en los de 3 estrellas y categorías menores".A la vez comentó que,Los turistas proceden de todas las provincias argentinas, según comentó Figueroa, y en cuanto a los de otros países dijo que "más del 50% de los extranjeros que vienen son de Brasil, y después hay chilenos, peruanos, mexicanos, paraguayos, uruguayos, colombianos, como también europeos"."Estamos con muy buenas expectativas para todo el sector, no sólo el hotelero, sino también el gastronómico y los comerciantes", remarcó.Asimismo,, porque algunos turistas "vienen vía aérea, otros terrestres en automóviles, colectivos o en sus motos, entonces el derrame económico es mucho mayor y de un análisis más profundo que el que podemos hacer en otra clase de eventos"."Pero sin dudas va a ser un impacto muy importante como se viene desarrollándose año tras año, porque es un gran evento internacional", puntualizó.En ese sentido dijo que el beneficio e impacto económico no solo es para Las Termas, sino para toda la región y el país, porque "muchos presidentes de instituciones o ministros de turismo de otras provincias nos indican que el evento no solo es de Santiago del Estero sino ya regional y del país", remarcó.comentó Figueróa, quien manifestó que algunos turistas "toman destinos de la Ruta 40", mientras que otros "que ya fueron a Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, ahora van a ir a Córdoba, ya que años anteriores conocieron el norte argentino y ahora van a conocer más al sur"."Incluso tenemos contingentes que nos han pedido que organicemos algo en Córdoba y se está organizando circuitos de motoqueros", explicó y por es así que "esperamos que siga avanzando este evento para seguir desarrollando circuitos turísticos con otras provincias vecinas" relacionados a las motos.De esta manera sentenció que"Hemos tenido las felicitaciones no solo del turista que ha venido, sino de operadores y desde otras instituciones de las provincias que han venido por el partido y ahora esperamos que el Moto GP sea otra muestra de la calidad que tiene Santiago y la atención que brindamos a los turistas", enfatizó.