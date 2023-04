Miles de turistas, atraídos por el Moto GP, disfrutan de Las Termas

Arrancó el campeonato del mundo de Moto GP. Foto: AFP.

El turismo

Miles de turistas arribaron a la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo, con las prácticas de las categorías Moto 3, Moto 2 y Moto GP, preparándose para la competencia del domingo.Visitantes de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, entre otros países y de la mayoría de las provincias argentinas disfrutan del espectáculo y la pasión de las dos ruedas, que no sólo es la competencia en sí, sino que, en el centro de la ciudad con diferentes propuestas gastronómicas, culturales, y artísticas.Tampoco faltó en la jornada del viernes el ruido de los motores de las motos de grandes cilindradas de los turistas, que hacen su propio show en la plaza central de la ciudad, en dondeAlrededor de la plaza central, las motos BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki, Harley Davidson, Benelli, entre otras marcas, en la que llegaron los turistas de otros países, especialmente de Brasil, eran admiradas y llamaban la atención de los visitantes.René Álvarez, de 69 años, llegó a la ciudad termal, desde Chile en su moto BMW, junto a dos amigos, Alex Fuente y Oscar Lizana. “Salimos el domingo de Chile, y paramos en San Luis, Córdoba y llegamos hoy a Las Termas, en un viaje muy lindo y tranquilo”, dijo René a Télam.“Esta es la cuarta vez que vengo al Moto GP, en Las Termas, en el 2019 vine la última vez, y ahora la veo a la ciudad muy cambiada, muy linda, así que estamos preparados para disfrutar de la pasión que tenemos por las motos”, añadió René, quien maneja motos desde los 18 años.Los tres amigos tienen sus favoritos para el domingo, y son Alex Espargaró y Marc Márquez. “Es un gran espectáculo esta competencia del Moto GP, la cual no la tenemos en Chile y por eso venimos aquí a disfrutarla”, agregaron los amigos.Otro grupo de amigos que arribaron a la ciudad termal, fueron los uruguayos Vicente, Maxi, Fabio, Mauricio y el argentino Leandro. “Amamos a las motos y el Moto GP es una competencia que disfrutamos mucho, por eso el jueves salimos de Uruguay, pasamos por Rosario, Córdoba y hoy llegamos a Las Termas”, explicaron en diálogo con Télam.“Es la segunda vez que venimos a Termas”, dijeron y la mayoría de ellos desde los 11 años comenzó a manejar motos, por eso es “una pasión las dos ruedas”.“No tenemos favoritos, aunque puede ser Mar Marquéz, pero nos gustaría que vuelva Valentino Rossi”, dijeron.a la ciudad de Las Termas de Río Hondo para estar presentes en uno de los eventos más esperados por los fanáticos sudamericanos de las dos ruedas y no sólo hay un impacto económico en la ciudad anfitriona, sino también en diferentes provincias argentinas, por los turistas que deciden viajar en sus motos.Además depor este movimiento turístico, ya que los bares, confiterías, restaurantes y puestos de venta de comidas regionales estaban colmados de turistas.“Estamos muy contentos por este evento, porque cada año que llega el Moto GP, las ventas son muy buenas, así que esperamos que mañana y el domingo siga así”, dijo a Télam, José, un mozo de una confitería céntrica de la ciudad.