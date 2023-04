Boca con la misión de ganar y con DT interino visita a Barracas

Foto: Julián Álvarez.

, la negativa del rosarino Gerardo Martino a sucederloeste sábadopor la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con la misión de recuperarse luego de dos derrotas consecutivas.El encuentro se jugará a partir de las 15.30 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, de Barracas Central, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal ESPN Premium.Si bien Boca es el actual campeón del fútbol argentino, su magra campaña en el torneo actual, con apenas 11 puntos y dos derrotas en fila, ante Banfield (1-0) e Instituto de Córdoba (3-2), aceleraron los tiempos y el "Negro" Ibarra fue despedido 15 días después de haber ganado la Supercopa Argentina.Ese título obtenido en Chaco a expensas de Patronato, sumado al anterior en el torneo doméstico, no bastaron para que Ibarra se mantuviera en el cargo y dos resultados negativos más un bajo nivel de juego fueron un cóctel que derivaron en su despido.El Consejo de Fútbol integrado por cuatro exjugadores del club, los colombianos Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, más Marcelo Delgado y Raúl Cascini, inició un diálogo con el "Tata" Martino con el consentimiento del que decide en el área fútbol en Boca, el Vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, pero las charlas fueron muy breves y el no rotundo del rosarino sembraron un manto de dudas.Es que más allá del partido ante Barracas que asumirá con Herrón, el DT de la división Reserva, Boca debutará en la Copa Libertadores el jueves próximo como visitante del Monagas de Venezuela, en el primer compromiso del Grupo F que asumirá en condiciones desfavorables.Su rival, dirigido por Rodolfo De Paoli, sumó 8 puntos y acumula tres encuentros sin ganar, con una derrota ante Newell's y dos empates, frente a Independiente y Atlético Tucumán, pero es consciente de que es el momento ideal para asestarle un nuevo golpe a Boca.En cuanto al historial, jugaron cinco veces y en todas ganó Boca, la última el 19 de junio del año pasado cuando se impuso como visitante en la cancha de All Boys por 3-1 con goles de Villa, "Pol" Fernández y el santiagueño Exequiel Zeballos.: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Agustín Dáttola, Francisco Álvarez y Juan Ignacio Díaz; Facundo Mater, Carlos Arce, Rodrigo Herrera e Iván Tapia; Ricardo Centurión y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli.: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Mariano Herrón.Arbitro: Yael Falcón Pérez.VAR: Ariel Penel.Cancha: Barracas Central.Hora de inicio: 15.30.TV: ESPN Premium.