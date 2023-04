Se estrenó un logrado primer episodio de “Las bellas almas de los verdugos”

Un logrado primer capítulo de “Las bellas almas de los verdugos”, serie dirigida por Paula de Luque que narra los hechos que impulsaron a Rodolfo Walsh a escribir “Operación masacre”, se estrenó este viernes en la pantalla de la TV Pública.



En esta entrega, que se ubica en junio de 1956, se pudo ver a Rodolfo (Diego Cremonesi), un joven escritor en busca de inspiración para hacer su novela, el vínculo con su mujer y sus pequeñas hijas en una Buenos Aires hostil en plena de dictadura militar.



A la vez que se presenta al personaje, un grupo de hombres acusados de querer realizar una revolución es capturado por la policía y luego son fusilados en un despoblado.



Seis meses después de esos sucesos, el escritor se encuentra en un bar en medio de una partida de ajedrez cuando escucha “hay un fusilado que vive”, frase que da un giro a su vida y el comienzo junto a su compañera de trabajo de la investigación de aquellos hechos.



En Argentina, en ese momento, fracasaba un alzamiento militar contra la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, y en un terreno descampado de la localidad bonaerense de José León Suárez fueron asesinados varios civiles sospechados de formar parte del alzamiento, hechos luego registrados en la famosa novela de Rodolfo Walsh.



Con una precisa ambientación y sólidas actuaciones, la trama combina una historia de amor, sucesos históricos y elementos del género policial, en una atmósfera de intrigas del oscuro entramado del poder de aquella época.



“La serie trata acerca del momento en que Rodolfo se convierte en Walsh. Pero no es una ficción que intente decir la verdad y nada más que la verdad. A mí me interesa inspirarme en un personaje”, contó de Luque en charla con Télam, antes del estreno.



“La ficción me permite incluir cosas que están muy ancladas en la realidad y otras no. Acá estoy contando la historia de un hombre que se ve en una encrucijada que le cambia la vida”, agregó.



Con protagónicos también de Vera Spinetta y Carla Pandolfi, la producción está conformada por ocho episodios de 26 minutos cada uno.



Pepe Monje, Carlos Portaluppi, Luis Ziembrowski, Maxi Ghione, Gustavo Pardi, Fabio Di Tomaso, María Ucedo, Germán de Silva, Jimena Anganuzzi, Nicolás Pauls, Fabio Aste, Claudio Martínez Bel, completan el elenco de la entrega.



La serie que se ver los viernes a las 23 por la TV Pública fue impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios, en el marco del programa Renacer Audiovisual.