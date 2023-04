Reflexiones de la vida diaria: "La nostalgia de la nostalgia"

La nostalgia de la nostalgia

El paso del tiempo deforma nuestros recuerdos y, hasta que haciendo zapping caés en el canal Volver y te preguntás: “¿y yo me reía con esta porquería?”Lógicamente, el pasado tiene ciertas ventajas:con la única condición de que no rompieses demasiado las paciencias ni que le prendieras fuego al perro. Y lógicamente, te genera mucha más nostálgia recordar el cinturón de tu viejo, que el actual sonido de la voz de tu jefe llamándote de improviso a su oficina.No todo era color de rosa si te ponés a pensar: tenías que obedecer a tus viejos, comer lo que ellos querían, ir de vacaciones adonde ellos querían, mirar lo que ellos querían, portarte bien cuando venían sus amigos, portarte aún mejor cuando iban a casa de otros amigos, y lo peor:En cambio ahora, si querés comer fideos con tuco con la mano, de dorapa y en calzones al lado de la olla... ¿quién te va a retar? Es más:La tecnología nos cambió mucho la vida. Hoy todo está al alcance de tu mano (o eso te hacen parecer). Y en la era de la comunicación instantánea, no faltan los nostálgicos de las cartas manuscritas. En realidad, era una porquería:, de hacer la mejor letra, de no manchar la carta con tuco, y después de todo ese esfuerzo esperar mil años a que llegar a destino, si llegaba.Y otros mil años hasta que llegara la respuesta. Ni hablar si eran cartas de amor: vos declarabas tu amor y para saber si te dijo que si, tenías que esperar a que volviera a pasar el cometa Halley. Y si no te decía explícitamente que si, más meses tratando de decodificar que te quiso decir con eso de “que el tiempo decida”. En cambio hoy,y ya sabés que esa noche la pasás solo mirando la tele comiendo de dorapa fideos con la mano.Y toda actividad humana está presa de la nostalgia. En el fútbol, ni hablar: están los que empiezan:, como si jamás hubiera tirado una afuera, o nunca le hubiera pegado con la canilla. ¿Cómo es que no tiene más goles que Pelé? ¿Tal vez no pateaba al arco tan seguido?En la música, alguien escucha a algún nuevo artista e inmediatamente empieza la cabalgata de frases del tipoy bue… si… un poco de razón tienen.De la tele en blanco y negro a jugar a la pelota en la calle,. Que es como un noticiero hegemónico: te hace ver las cosas como no lo son.Es que el mundo cambió. La tecnología cambió la vida. Hasta el cuidado de la salud era otra cosa. No había tomografías computadas, ni resonancias magnéticas, ni ultrasonidos, ni rayos láser, ni botox en el tujes.. Que para que tuviera efecto curativo, había que sacarle el gas con una cucharita. Y tomarla natural. Poción mágica la Seven: con gas y fría, una gaseosa lima limón. Sin gas y natural, un brebajeY la comida para los enfermos era bife con puré o con ensalada. Obviamente no era tan sano, pero,¿Qué tenía de bueno NO tener los test de embarazo? Nada. Tenías que ir al médico, dar muchas explicaciones, esperar los resultados de los análisis, o rezar para que el sapo no reventara, en la eventualidad de poder conseguir una curandera y un sapo. En cambio ahora, dPero algo nos lleva a recordar las cosas como NO fueron. Y yo creo que tiene que ver con Buenos Aires y el tango. Fijate lo que dice Sabina:. Y Sabina vive añorando Buenos Aires y ni siquiera es de acá. Acá uno ya viene nostálgico de fábrica, sin importar la edad.Los viejos extrañan su juventud, los jóvenes su niñez, los niños extrañan ser bebés, los bebes extrañan la panza de su mamá y los que no nacieron, ¡capaz que extrañan no ser! Debe ser el Río de la Plata, que por algo existe ese viejo chiste que dice que