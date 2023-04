Tiago PZK lanzó "Portales Deluxe Edition" con cinco temas nuevos y versiones en vivo

El disco recorre sonidos variados de Reggaeton, R&B, Pop, Rock / Foto: Prensa.

El cantante de música urbana Thiago PZK lanzó al mercado "Portales Deluxe Edition", una nueva versión de su álbum debut que además de los temas originales trae otros nuevos y versiones en vivo.Reggaeton, R&B, Pop, Rock se suceden en este álbum que viene para dar cierre a toda una etapa de su carrera, cuenta con 18 canciones y fue producido por Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian, Axel Introini y La Creme.El nuevo álbum incluye cinco canciones nuevas respecto del original de 2022, dos de ellas que ya fueron lanzadas ("Bemaste" y "Slow") e incorpora "Me olvidé", "Muy mal" y "Que se parezca a ti" y también las versiones en vivo de "Entre Nosotros Remix" junto a Maria Becerra y Lit Killah; y "Sex & Love", grabadas durante los dos shows sold out en julio 2022 en el Movistar Arena de Argentina.La salida de "Portales" en 2022 fue el puntapié inicial de una ascendente trayectoria de uno de los principales referentes de la música urbana y marcó el comienzo de colaboraciones con músicos como Myke Towers, Ozuna, Bizarrap, Yandel, Bizarrap, Tini, e IZA.Además de una gira que arrancó en la Ciudad de Buenos Aires y recorrió Uruguay, Paraguay, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Neuquén, Trelew, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Londres, USA, México, finalizando el 15 de marzo pasado con un performance en Austin, Texas en el festival SXSW.