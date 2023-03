Gobiernos provinciales y excombatientes conmemoran Malvinas con vigilias y festivales

Homenaje de 2022. Río Grande. Foto: Pablo Añeli.

Jujuy

A 41 años de la guerra de Malvinas, gobiernos provinciales, municipales y centros de excombatientes organizaron vigilias, actividades artísticas, desfiles y festivales solidarios para conmemorar el domingo el Día del Veterano y de los Caídos en ese conflicto bélico.Los organizadores de los diferentes actos resaltaron en diálogo con Télam la importancia de que "nunca se apague la llama", no sólo para recordar a los caídos sino para mantener vivo el reclamo de soberanía por "nuestras islas" y construir "una conciencia malvinizadora".En Tierra del Fuego, provincia que tiene bajo su jurisdicción a las islas del océano Atlántico sur, la vigilia de Malvinas se realizará el sábado en Río Grande y Ushuaia, aunque el evento más multitudinario ocurrirá en la ciudad del norte de la provincia, donde los excombatientes se reunirán a esperar el 2 de abril junto a sus familiares, autoridades nacionales y locales, personal militar y miles de vecinos que durante toda la noche honrarán la memoria de quienes perdieron sus vidas durante la guerra.El domingo, el acto central tendrá mayor impacto en Ushuaia, con un encuentro frente al Monumento a los Caídos, sobre la costa del Canal Beagle.En la provincia de Buenos Aires, el músico varelense Nahuel Pennisi encabezará el festival gratuito que se realizará el domingo a las 17 en la plaza Islas Malvinas de La Plata, organizado por el Centro de Ex Combatientes (Cecim) platense y el Instituto Cultural de la Provincia, y que contará con shows de Lidia Borda, Hijas de su madre y Gonza Fernández.A su vez, el Instituto Cultural de la Provincia presentará hasta el 11 la experiencia de realidad virtual "Pisar Malvinas", en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, con entrada libre y gratuita, para recorrer la geografía malvinense, conocer el paisaje, la fauna y manipular objetos, mientras la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregará este domingo a las 11 el premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular al CECIM La Plata en la plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense."La democracia todavía tiene algunas cuentas pendientes por resolver y necesita tener una justicia que funcione y que la causa que tiene que ver con los actos de tortura de los soldados de Malvinas se movilice porque está enclaustrada en la Corte", indicó el Cecim La Plata; y destacó que mientras "el sistema democrático nos permite defender los derechos de los argentinos y todas las políticas que tengan que ver con la recuperación plena de nuestra soberanía en las Islas", la labor de esa agrupación se focaliza en "construir una conciencia malvinizadora" sobre "la defensa del patrimonio nacional y la soberanía plena".Además de las múltiples muestras de homenaje como colocación de ofrendas florales en los monumentos que recuerdan a los caídos en cada municipio, la ciudad de Bahía Blanca iniciará los actos el sábado desde las 17 con la tradicional vigilia "Esperando el 2 de abril" frente a la plaza de "Los Héroes", en calles Cuyo y La Falda, mientras el domingo a las 10 se hará el acto central, dijeron a Télam voceros del Centro de Veteranos de Guerra local.En Santa Fe, los actos centrales organizados por el Centro de exsoldados y la intendencia de Rosario iniciarán el sábado a las 17 con "la Vigilia de Malvinas" en el Monumento Nacional a la Bandera, mientras en la costanera del río Paraná habrá carpas interactivas de distintas instituciones sociales, educativas y deportivas para que las visite el público.Los excombatientes adelantaron a Télam que el domingo, a las 18, en el cenotafio a los caídos en la guerra, ubicado en la costanera local, se realizará el acto central.En la ciudad de Santa Fe, el sábado a las 20 el Centro de Excombatientes local realizará el Festival Solidario por la Soberanía, con Efraín Colombo, Claudio Toro, Susana Caligaris y Claudio Paiva, en su sede de Pedro Vittori 4282, y la entrada será un alimento no perecedero o ropa para donar al Movimiento Los Sin Techo, mientras el domingo a las 9 habrá acto en el mismo lugar.En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras encabezará el domingo en San Carlos de Bariloche el acto oficial en el Centro Cívico, mientras en Viedma autoridades municipales y excombatientes realizarán homenajes desde las 8 en avenida Perón con Caseros, para luego trasladarse a la vecina ciudad de Carmen de Patagones, donde a las 9.30 habrá otro acto de reconocimiento sobre la plazoleta del bulevar Arró, e irán todos juntos hasta el balneario El Cóndor.El municipio de El Bolsón realizará una vigilia y guardia de honor en el anfiteatro de la plaza central a partir de las 21 del sábado.En Neuquén, el Centro de Veteranos anunció que el sábado desde las 22 realizará una vigilia en el cenotafio a Los Caídos, en el parque central de la capital neuquina, mientras que el domingo desde las 9 se realizará el acto protocolar; y el lunes partirán, a las 7, desde el cenotafio hacia la localidad de Paso Aguerre para rendir homenaje en el mausoleo donde descansan los restos del soldado Jorge Néstor Águila.En Chubut, desde las 19 del sábado, en la Playa Unión de Rawson, agrupaciones de veteranos recrearán la batalla en la que murió el soldado chubutense Mario Almonacid, tras lo cual se dará inicio a una vigilia. También habrá actividades conmemorativas en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.En Salta, las actividades comenzaron esta semana con jornadas de puertas abiertas que se extenderán hasta el 31 de marzo en el Campo Histórico de la Cruz, donde los excombatientes y el Ejército instalaron carpas y mesas de exposición para que la comunidad conozca réplicas de los equipos utilizados en el campo de batalla.El viernes, el Cine Móvil proyectará material audiovisual con testimonios de exsoldados, mientras que el sábado, de 18 a 23.30, habrá presentaciones artísticas y musicales, en homenaje a los 34 salteños caídos en combate. A la medianoche, se realizará la vigilia patriótica con la marcha de 34 antorchas, mientras el domingo a las 10 se realizará el desfile cívico militar.Corrientes realizará su acto central en Goya con un desfile cívico militar. El ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, detalló que el domingo "más de 1.800 excombatientes serán protagonistas del desfile" sobre la avenida Alem de esa localidad, junto a representantes de organizaciones sociales y establecimientos educativos.En Santiago del Estero, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Santiago del Estero, David Díaz, dijo a Télam que el sábado se hará la vigilia, a partir de las 23.30, en el monumento a los veteranos frente al Estadio Único Madre de Ciudades; mientras el domingo, a las 8, será el acto oficial en la capitalina plaza Sarmiento, con la presencia de autoridades provinciales.Díaz dijo que estos homenajes y actos son fundamentales para que "nunca se apague la llama" no sólo para recordar a los caídos y a los soldados que combatieron en la guerra sino para reclamar la soberanía por "nuestras islas" y "reivindicar la lucha" de todos los excombatientes.En San Luis, la Comisión Mixta por Malvinas organizó junto a entes gubernamentales una vigilia para el sábado, que será precedida por una caminata desde la Catedral capitalina hasta el Centro Cultural José La Vía, donde se entregarán placas a excombatientes y a familiares; mientras el domingo se realizará un desfile por la avenida Lafinur.En Mendoza, el domingo 2 a las 11.30 habrá un acto recordatorio en el paseo Héroes Mendocinos por Malvinas del departamento de Luján de Cuyo, donde se descubrirá una placa, mientras en San Rafael, los actos se iniciarán el sábado a las 20.15 con concentración en la Rotonda del Mapa para hacer una caminata hasta la Rotonda del Cristo.El Ente Cultural de Tucumán anunció que rendirá tributo a los veteranos y caídos el domingo a las 20 en el Teatro San Martín, con el homenaje "Héroes", ante la presencia de excombatientes y familiares, con entrada gratuita y abierta al público en general.Y en Jujuy, el gobierno anunció que el sábado a las 20 comenzará la vigilia en la Plaza Belgrano, en tanto para el domingo a las 9 se programó un acto y un desfile cívico militar en la plaza que rinde homenaje a los soldados caídos, en el barrio Malvinas Argentinas, donde entregará medallas y se escucharán palabras de excombatientes