La rama Bebida del gremio de Aguas Gaseosas logró en paritarias aumento interanual de 132%

El aumento obtenido es de los mayores entre las paritarias recientes. Foto: 123RF

la mejora salarial fue acordada en el contexto de las negociaciones mantenidas para el personal encuadrado en el convenio colectivo laboral 152/91

La Rama Bebida de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga), que conduce Raúl Álvarez, y la cámara empresaria de la actividad convinieron hoy en negociaciones paritarias un incremento salarial interanual del 132 por ciento.El dirigente explicó en un comunicado que la mejora salarial fue acordada en el contexto de las negociaciones mantenidas para el personal encuadrado en el convenio colectivo laboral 152/91, y destacó "las gestiones realizadas para no perder poder adquisitivo"., quien detalló que los trabajadores de ese sector del gremio percibirán en abril un salario de 300 mil pesos, luego de convenir un básico de 200 mil pesos, otros 50 mil pesos por el ítem presentismo y 50 mil pesos por Asignación No Remunerativa (ANR)."Ese último concepto (ANR) impacta en el cálculo de las categorías y también el adicional por título secundario o terciario si correspondiese, y en las horas extras. Esos conceptos se incrementarán en un 20 por ciento no remunerativo por categoría", afirmó., si "se considera el primer medio aguinaldo de este año", puntualizó."Los 300 mil pesos obtenidos en paritarias es un salario digno que le ganó a la inflación", señaló el dirigente, quien explicó que el ingreso del "operario interno" del sector era en marzo de 2022 -según la escala inicial- de 127.696 pesos y, un año después, trepará a 265 mil pesos, incluida la ANR de 50 mil pesos, lo que significó haber alcanzado el 108 por ciento de incremento real frente a un proceso inflacionario del período del 98 por ciento.Álvarez reseñó quey, en ese sentido, detalló que "no se trata de sumas fijas ni gratificaciones por única vez sino de ingreso real".El sindicalista adelantó quey resumió que "el objetivo del sindicato es que las ANR logradas sean incorporadas al salario remunerativo del personal en su totalidad".