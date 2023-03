Santiago Cafiero: "El multilateralismo es la respuesta para el desarrollo latinoamericano"

El canciller Santiago Cafiero abogó por la unidad de los países en vías de desarrollo para poder crecer.

Gracias @unahurlingham por la invitación al "Diálogo Interregional Educación y Desarrollo en América Latina".



Quienes impulsan medidas unilaterales son los poderosos. Los países y regiones en desarrollo necesitamos del multilateralismo, la integración y la comunidad organizada. pic.twitter.com/7nGas0NnX0 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 31, 2023

"Quienes llevan medidas unilaterales son los poderosos, los países y continentes como los nuestros necesitamos del multilateralismo, de la comunidad organizada" remarcó el canciller en el evento realizado en la Universidad Nacional de Hurlingham, en el que también estuvo presente el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

para poder "establecer vínculos con el desarrollo estratégico", al cerrar un panel organizado por el Ministerio de Educación junto a una organización internacional educativa y a la Unión Africana.dijo Cafiero, y agregó que "la integración es la respuesta colectiva al individualismo, a las medidas unilaterales".remarcó el canciller en el evento realizado en la Universidad Nacional de Hurlingham, en el que también estuvo presente el ministro de Educación, Jaime Perczyk.El canciller cerró las jornadas de "Diálogo Interregional Educación y Desarrollo en América Latina, El Caribe y África" -que se llevaron a cabo entre el 27 y 31 de marzo- y enfatizó que "el multilateralismo es necesario porque no existe otra forma de poder establecer vínculos con el desarrollo estratégico si no es a través de instancias colectivas y cooperativas"."Nosotros pensamos que se está descomponiendo la globalización como la conocíamos, y estamos yendo hacia una globalización de regiones,encontrar vínculos de respeto pero también de fortalezas, y lograr vínculos estratégicos con otras regiones, y eso es lo que hizo y viene haciendo Argentina", sostuvo Cafiero.Además, el titular del Palacio San Martín recordó que durante 2022 el país "fue elegido" para presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y"Es así como el Ministerio de Educación tomó la posta para trabajardetalló.junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk; el secretario General de la Asociación Africana de Universidades (AAU), Olusola Oyewole; el presidente del Consejo Directivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACE), Óscar Domínguez y el comisario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Unión Africana, Mohammed Belhocine.Por su parte,ver cómo mejoramos los niveles de enseñanza, qué experiencia tenemos que aprender, cómo formamos a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo y cómo las universidades nos hacen mejores y hacen sociedades de trabajo y producción".Es un primer paso y un gran desafío que en el segundo semestre del año haya estudiantes, investigadores y docentes de nuestro continente en África y estudiantes, investigadores y docentes de África en nuestra región", concluyó.Según informó Cancillería, estas jornadas tuvieron el objetivo de "promover la continuidad en el intercambio entre regiones a fin de conocer prácticas y experiencias en torno a temas de interés común: