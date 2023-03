Mar del Plata, el "kilómetro 0" de la Ruta Argentina del Alfajor

Durante junio, en Foz Iguazú, realizarán un mega evento con más de 250 alfajoreros de la Argentina / Foto: Alejandro Moritz.

Recitales y charlas

Con la participación de cerca de 40 empresas, comenzó este viernes en Mar del Plata la expo de la "Ruta Argentina del Alfajor", de la cual Mar del Plata es su "Kilómetro 0" y donde se podrán degustar alfajores de todo el país, shows en vivo y foodtrucks.La Expo Alfajorera, organizada por el municipio de General Pueyrredon y el Ente Municipal de Turismo (Emtur), es conen la Plaza del Milenio, ubicada en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y calle Belgrano.La exposición, que comenzó este viernes a las 11, estará abierta este sábado de 10 a 19 horas para que marplatenses y visitantes disfruten de degustaciones y espectáculos al aire libre.La presidenta de la Cámara Argentina del Alfajor, Silvia Chus, en dialogo con Télam manifestó: "Yo pertenezco a una empresa llamada 'que exportamos desde Argentina alfajores a la Unión Europea y es así que creamos esta cámara donde los certificados que hemos obtenido nos permiten llegar al otro lado del mundo"."Hoy que una Pyme pueda importar a la Unión Europea no es menor y esto lo conseguimos gracias al trabajo que realizamos con la Nación, que nos facilitó todos los permisos y condiciones para que más de 200 alfajoreros tengamos acceso a este proyecto internacional", remarcó.También la presidenta de la Cámara detalló que "en el mes derealizando un mega evento donde nos reuniremos más 250 alfajoreros de la Argentina para realizar la gran feria del alfajor y en la que tendremos público de Brasil, Paraguay y el norte de nuestra patria"."Nosotros estamos aportando junto al programa nacional 'capacitaciones a los emprendedores que se suman día a día para que puedan formalizarse en el etiquetado formal y formarse como productores de excelentes productos donde la calidad sea lo imprescindible", agregó.Por su parte, Valeria Ricciardi, de, contó: "Yo era maestra jardinera y dejé mi profesión para dedicarme junto a mis hijos a este emprendimiento de los alfajores que ha venido teniendo muchos éxitos mediante las redes sociales"."Es así que nuestro producto fue el elegido por nuestro arquero de la selección Argentina,, quien nos representa como marplatense en un video que filmó disfrutando y degustando nuestro producto realizado netamente de forma artesanal", manifestó.Mientras tanto, Tomás Di Meglio, responsable de la firma, no dudó en señalar que "este tipo de ferias nos permite visibilizarnos y mostrar desde Mar del Plata que tenemos buenos productos para el país y el mundo"."Es muy positivo que nos reconozcamos entre las Pymes del país", sostuvo y dijo que "este marzo finaliza con esta expo donde el público tal vez es más de jubilados y visitantes espontáneos, pero que nos permite vender nuestro producto con precios accesibles para todos los bolsillos".Luego, Cristina Colachi, dueña de los alfajores marplatenses, expresó que "esta feria nos sirve para hacer relaciones publicas maravillosas entre personas que hacemos un mismo producto con el amor"."En la fábrica que tenemos en la zona del barrio Don Bosco somos once personas que realizamos ocho sabores de lo cual estamos muy bien aspectados", explicó."Queremos que quienes nos visiten degusten nuestro producto que está realizado con la pasión que los marplatenses le ponemos a cada uno de los productos que vendemos y realizamos con pasión" acotó.Durante estas dos jornadas, se podrán disfrutar los show de Guardia Nacional del Mar y de Emmanuel Marín y Lola Gutierrez Rey (Tango Furia), y habrá un recital de Costumbres Argentinas (banda de música nacional) y uno de Helter Skelter (Banda tributo a The Beatles).Además, habrá charlas dea cargo de Valeria Ricciardi (pastelera y jefa de productos de Lucciano), y de, a cargo de Cristian Ponce de León.