Inteligencia artificial: Italia es el primer país occidental en bloquear el ChatGPT

Italia bloqueó este viernes al robot conversacionalpor no respetar la legislación sobre datos personales y carecer de un sistema de verificación de edad de los usuarios menores, informaron las autoridades locales.Esta decisión, que tiene "efecto inmediato", supone, la empresa estadounidense creadora de ChatGPT, precisó en un comunicado la autoridad de protección de datos personales de Italia.La medida fue tomada luego de que el ChatGPT sufriera ", consignó la agencia de noticias AFP.En tanto, la agencia de policía europea Europol, advirtió el lunes que "delincuentes estaban dispuestos a aprovechar la inteligencia artificial como el robot conversacional ChatGPT".El órgano de vigilancia italiano cuestionó "la falta de una nota informativa para los usuarios cuyos datos son recogidos por OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base jurídica que justifique la recogida y conservación en masa de los datos personales, con el fin de entrenar los algoritmos que hacen funcionar la plataforma".Asimismo, la autoridad enfatizó en que la ausencia de cualquier filtro para verificar la edad de los usuarios "expone a los menores a respuestas absolutamente no conformes con su nivel de desarrollo".En ese marco, se solicitó que la empresa OpenAI, que lanzó en noviembre pasado el ChatGPT, comunique "en un plazo de 20 días las medidas adoptadas" para remediar esta situación, "so pena de una sanción de hasta 20 millones de euros (21,75 millones de dólares) o hasta 4% del volumen de negocios mundial anual".Algunos usuarios se habían quejado de recibir mensajes e imágenes "cercanos al acoso sexual", precisó la AFP.En este contexto, la Unión Europea está preparando un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial, que se prevé para finales de este año o principios de 2024.