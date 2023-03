El Registro que posibilitó más de 1.500 trasplantes de médula ósea cumplió 20 años

"Ser donante es un acto tan generoso como sencillo", describió Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina. / Foto: Archivo

🧬 Para que un trasplante de médula ósea sea exitoso es necesario un alto grado de compatibilidad entre quién dona y quién recibe. Por eso es necesario que más personas de distintos puntos del país se anoten al Registro Nacional de Donantes de CPH 👩🏽‍🦱👩🏻‍🦰👱🏾‍♀️🧔🏽🧑🏻 🇦🇷 pic.twitter.com/1EfhETcutm — INCUCAI (@incucaioficial) March 29, 2023

💊 Para solicitar la cobertura del 100% de la medicación, estudios y tratamientos que la ley establece, tenés que presentar en tu obra social:

👉🏾 Receta médica.

👉🏾 Credencial que acredite que recibiste un trasplante o estás en lista de espera.

👉🏾 Documento Nacional de Identidad. pic.twitter.com/IfNDYg5pUq — INCUCAI (@incucaioficial) March 30, 2023

Cómo ser donante de médula ósea

El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) permitió en sus 20 años de funcionamiento ininterrumpido que más de 1.500 personas que no contaban con un donante compatible en Argentina, recibieran el trasplante de médula ósea que necesitaban para seguir viviendo, informó el Incucai en vísperas delLa efeméride se instituyó por el día de creación del registro de donantes, que fue puesto en funciones un 1 de abril de 2003 en el ámbito del Incucai para garantizar que toda persona con indicación de trasplante sin compatibilidad entre sus familiares, pueda ser trasplantada en Argentina sin necesidad de viajar al exterior.En este período, el Registro Nacional "aportó 473 donantes de médula ósea, 248 para pacientes de nuestro país y 225 para pacientes del extranjero" y el 50 por ciento de los procesos de donación de médula ósea con donantes de Argentina se registraron en los últimos tres años", agregaron.Actualmente, eltiene más de 330 mil inscriptos y forma parte de laque agrupa registros de más de 63 países y cuenta con más de 41 millones de donantes registrados de todo el mundo."Si hay una frase en la que se juega mi binomio entre médico y paciente es la que dice que 'el 25% de los pacientes tiene un familiar compatible y gracias a eso no necesita ir a buscar al registro internacional de posibles donantes voluntarios de médula ósea'", dijo a Télam Maximiliano Morales, médico y trasplantado de médula ósea."Si la pensara como médico sería sólo una estadística más de las tantas que acostumbro a leer, pero si me lo pongo a pensar como paciente, es una desesperación enorme (para las personas con indicación de trasplante de médula) que yo no tuve que atravesar porque resultó que mis tres hermanos son 100% compatibles conmigo y cualquiera de ellos me podrían haber donado", dijo.En el marco de la celebración deldurante todo el mes de abril se realizarán colectas de donación de sangre e inscripción en el Registro de Donantes en distintos puntos del país.La incorporación de nuevos donantes voluntarios al registro es fundamental porque cada año cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH.Desde su condición de donante voluntaria efectiva de médula, Silvina de La Plata explicó que "el proceso de donación es simple, sencillo y muy cuidado" porque es muy similar a una donación de sangre y se hace de manera ambulatoria, "sin correr riesgos ni someterse a procedimientos invasivos".Otro error habitual es confundir la médula ósea con la médula espinal, que nada tienen que ver entre sí porque mientras la médula ósea son células que están en el centro de los huesos, la médula espinal es un cordón nervioso ubicado dentro del canal raquídeo.Inscribirse como donante de médula ósea es muy simple: únicamente hay que donar sangre en alguno de los centros de donación habilitados en los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales y Bancos de Sangre de todo el país y solicitar ser añadido al registro.Una pequeña muestra se enviará para analizar el código genético y asentarlo tanto en el Registro Nacional como en laPara ser donante se requiere gozar de buen estado de salud, tener entre 18 y 40 años y pesar más de 50 kilos. Quienes quieran donar pueden dirigirse a los centros de donantes, que funcionan en los Servicios de Hemoterapia de 180 centros de donación de todo el país, y en el momento de donar sangre dar el consentimiento para ingresar en el Registro."Cada colecta de sangre es una posibilidad de sumar nuevos inscriptos", refirió Alejandra Villalba,"Se trata de un acto solidario que le da a los pacientes la oportunidad de vencer una enfermedad e incluso comenzar una nueva vida", acotó la presidenta de la Asociación Civil Dar Por Más Sonrisas, Andrea Colombo., describió Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA).