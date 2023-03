Boca visita a Barracas con DT interino

Foto: Julián Álvarez

Probables Formaciones

, que transitó una semana agitada tras el despido de su DT la negativa del rosarino Gerardo Martino a sucederlo y la confirmación decomo entrenador interino, visitará este sábado a Barracas Central por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con la misión de recuperarse luego de dos derrotas consecutivas.Si bien Boca es el actual campeón del fútbol argentino, su magra campaña en el torneo actual,, ante Banfield (1-0) e Instituto de Córdoba (3-2), aceleraron los tiempos y el "Negro" Ibarra fue despedido 15 días después de haber ganado la Supercopa Argentina Ese título obtenido en Chaco a expensas de Patronato, sumado al anterior en el torneo doméstico, no bastaron para que Ibarra se mantuviera en el cargo y dos resultados negativos más un bajo nivel de juego fueron un cóctel que derivaron en su despido.El Consejo de Fútbol integrado por cuatro exjugadores del club, los colombianos, más, inició un diálogo con el "Tata" Martino con el consentimiento del que decide en el área fútbol en Boca, el Vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, pero las charlas fueron muy breves y el no rotundo del rosarino sembraron un manto de dudas.Es que más allá del partido ante Barracas que asumirá con Herrón, el DT de la división Reserva,, en el primer compromiso del Grupo F que asumirá en condiciones desfavorables.De manera que Boca intentará mostrar una versión mejorada ante Barracas Central para ganar confianza con miras a su partido en Venezuela, aunque el funcionamiento difícilmente mejore, así quedó expuesto en el ajustado triunfo del sábado pasado en la Copa Argentina ante el modesto Olimpo de Bahía Blanca, que compite en el torneo Federal A.Para el sábado, Herrón apelará a los jugadores de mayor experiencia y la innovación más importante será que Nicolás Figal dejará el puesto de marcador central para cubrir el lateral derecho, donde ni el peruano Luis Advíncula ni Marcelo Weigandt dieron suficientes garantías.El DT interino les devolverá la titularidad ay los colombianos, los tres suplentes ante Olimpo, y apostará por, uno de los más cuestionados por su bajo nivel.Si bien el partido no es significativo para el desenlace del campeonato, sí es importante para lo que viene, ya que una victoria mejorará el alicaído ánimo de un plantel que contempló la salida de otro histórico del club como Ibarra, similar a lo que sucedió en julio del año pasado con el despido del anterior DT Sebastián Battaglia.Mientras se agilizan las gestiones por, los uruguayos, y hasta se mencionó que harán un intento con el veterano José Pekerman, de 73 años, Boca intentará maquillar su presente con una buena actuación ante Barracas Central.Su rival, dirigido por, sumó 8 puntos y acumula tres encuentros sin ganar, con una derrota ante Newell's y dos empates, frente a Independiente y Atlético Tucumán, pero es consciente de que es el momento para asestarle un nuevo golpe a Boca.En cuanto a la formación, Barracas Central podrá contar con el mediocampista Facundo Mater, recuperado de una contusión en el rostro, y el único cambio será en el mediocampo con el ingreso de Rodrigo Herrera por Lucas Colitto.En cuanto al historial, jugaron cinco veces y siempre ganó Boca, la última el 19 de junio del año pasado cuando se impuso como visitante en la cancha de All Boys por 3-1 con goles de Villa, "Pol" Fernández y el santiagueño Exequiel Zeballos.: Andrés Desábato; Mauro Peinipil, Agustín Dáttola, Francisco Álvarez y Juan Ignacio Díaz; Facundo Mater, Carlos Arce, Rodrigo Herrera e Iván Tapia; Ricardo Centurión y Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo De Paoli.: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Mariano Herrón.: Yael Falcón Pérez.: Ariel Penel.: Barracas Central.: 15.30.: ESPN Premium.