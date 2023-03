Cinco fórmulas competirán por la gobernación de Tierra del Fuego

El gobernador Gustavo Melella irá por la reelección y competirá con otras cuatro fórmulas opositoras / Foto: Archivo.

Veinticinco agrupaciones El Juzgado Electoral de la provincia informó oficialmente que un total de 25 agrupaciones políticas (entre alianzas y partidos individuales) presentaron candidaturas en las diferentes categorías.



Con ello, se estima una proyección de 45 boletas en los cuartos oscuros de Ushuaia, 46 en los de Río Grande y 35 en los de Tolhuin.



Además, habrá 15 listas de postulantes a diputados provinciales, 20 a concejales de Ushuaia, 11 a concejales de Tolhuin y 19 a concejales de Río Grande.

En Ushuaia el intendente Walter Vuoto buscará su tercer mandado consecutivo / Foto: Archivo.

De Ushuaia a Río Grande

Las elecciones de mayo Las elecciones provinciales de Tierra del Fuego tendrán lugar el domingo 14 de mayo y servirán para elegir gobernador y vice (si hay segunda vuelta será el 28 de mayo) tres intendentes municipales (de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) 15 diputados provinciales, 10 concejales de Ushuaia, nueve de Río Grande y cinco de Tolhuin.



En los comicios conviven diferentes sistemas electorales, ya que para elegir gobernador y vice hay posibilidad de segunda vuelta (si ninguna candidatura supera el 50% de los votos) mientras que los intendentes se eligen por mayoría simple en una sola elección.



A su vez, en la elección de diputados provinciales rige un sistema de tachas (se puede tachar de la lista al candidato no deseado) y en la de concejales hay preferencias, es decir que se puede preferir a uno o más postulantes por sobre el resto y modificar con ello el orden original de la lista, superando un piso del 15% de adhesiones personales.

Referente fueguino de JxC será primer candidato a legislador por el kirchnerismo

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella,, en una provincia donde Juntos por el Cambio (JxC) irá dividido a los comicios del 14 de mayo, habrá una candidata que es pastora evangélica por el espacio de Javier Milei y otra por un Frente de Izquierda (FIT), según se desprende de las candidaturas oficiales presentadas ante la Justicia Electoral del distrito antes del vencimiento legal.Melella, de extracción kirchnerista, mantendrá su alianza con un sector del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) de donde proviene su compañera de fórmula Mónica Urquiza, aunque selló una coalición con los tres intendentes municipales (dos de ellos enrolados en La Cámpora) que también irán por sus propias reelecciones.El gobernador fueguino enfrentará a una oposición fragmentada, ya que JxC se conformó en el distrito con tres de sus habituales socios: la UCR, el MID y la Coalición Cívica (CC), mientras queEl senador radical Pablo Blanco y el diputado nacional Federico Frigerio encabezarán la fórmula de JxC a la gobernación, en tanto que por el PRO se presentará el también diputado Héctor Stefani con el exconcejal de Río Grande Paulino Rossi.Por su parte el partido Republicanos, con Milei como máximo referente nacional, presentará su propia fórmula a la gobernación liderada por Laura Almirón,, mientras que el Frente de Izquierda postulará al binomio integrado por Zulma Fernández y María Luisa Meza.En la ciudad de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto (perteneciente a La Cámpora) en fórmula con su secretaria de Obras Públicas, Gabriela Muñiz Siccardi, buscará su tercer mandado consecutivo luego de la reforma de la Carta Orgánica municipal producida el año pasado.Vuotoentre ellos uno de JxC, el concejal Tomás Bertotto y otro de Somos Fueguinos, un partido local liderado por la ex diputada Liliana Fadul.En tanto en la ciudad de Río Grande, el intendente Martín Pérez (de La Cámpora) también buscará ser reelecto tras competir contra otras cinco candidaturas, entre ellas una de JxC, una del PRO, una de Republicanos y otra del FIT.La presentación como primer candidato a diputado provincial del referente de Juntos por el Cambio Federico Sciurano, dentro del espacio kirchnerista que lidera el actual gobernador Gustavo Melella, constituyó laSciurano, un, cumple actualmente su mandato como diputado provincial dentro del bloque de la UCR y se lo considera un integrante activo de Juntos por el Cambio (JxC).Sin embargo, en la presentación de listas que concluyó el jueves a las 23.59, de cara a las elecciones provinciales del 14 de mayo, Sciurano aparece como primer candidato de Concertación Forja, el espacio kirchnerista que lidera el gobernador Melella.De hecho, la misma nómina postula en segundo lugar a la peronista Miriam Martínez y en tercero a Federico Greve, actual diputado oficialista y hombre de confianza del mandatario provincial.A partir de entonces, Melella había tenido distintos guiños públicos, cuando destacó la labor legislativa de Sciurano e incluso lo “invitó” a incorporarse a su espacio."El gobernador me convocó para pensar una realidad en el corto y mediano plazo, dentro de una lista con distintas miradas, con un objetivo apuntado a Tierra del Fuego y es por eso que he tomado la decisión de estar en Forja", subrayó hoy el ex referente de JxC en declaraciones a medios fueguinos.En ese sentido, afirmó.También dijo que "al gobernador lo conozco hace muchos años y siempre hemos tenido una relación de respeto. La realidad de la Argentina es que las miradas absolutistas nos están haciendo fracasar”, agregó.Sciurano estaba enrolado actualmente en “Evolución”, el partido de Martín Lousteau, aunque también estuvo presente en la conferencia brindada en Ushuaia por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a través de sus redes sociales criticó medidas del gobierno nacional como el pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.Por su parteSin embargo, el gobernador y Sciurano tuvieron coincidencias públicas en materias como la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el régimen de promoción industrial vigente en la provincia.