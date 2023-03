Cómo es el flamante portal de ventas digital del Banco Provincia

Kicillof lanzó el portal de ventas digital del Banco Provincia que ofrece 24 cuotas sin interés VER VIDEO

El gobernador Axel Kicillof presentó "Provincias Compras" junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Así funciona el portal Desde el gobierno bonaerense se indicó que la compra de productos podrá ser realizada únicamente por clientes que posean tarjetas de crédito o débito emitidas por Banco Provincia.



Es que si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las 24 cuotas sin interés que estarán disponibles hasta el 30 de junio es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.



Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un ejecutivo de cuenta se comunicará para completar el proceso de otorgamiento.



Para operar dentro del sitio las personas deben crear una cuenta de usuario y una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible. El envío estará a cargo del vendedor y también podrá financiarse en cuotas.



Kicillof subrayó que "el banco público dejó de timbear para estar al servicio de su pueblo".

Un banco sólido El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattramo, se refirió a la posibilidad de ofrecer 24 cuotas fijas para la adquisición de productos y destacó que ello "no afecta la solvencia del Banco Provincia".



"Nadie tiene más vocación de cuidar el Estado y los recursos públicos que nosotros", subrayó.



"El Bapro tiene solvencia, superávit en su capital y crece. Es un banco sólido y con liquidez para atender las necesidades de la gente. Es un banco estable.



"La banca pública tiene que ofrecer servicios a nuestra gente. Quédense tranquilos que la transparencia y el cuidado del patrimonio del Bapro están garantizados", completó.

"Provincia Compras" forma parte de la expansión del ecosistema digital de Banco Provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este viernes "Provincia Compras",que cuenta con planes de pago de hasta 24 cuotas sin interés.El mandatario aseveró que la entidad crediticia "dejó de timbear para estar al servicio de su pueblo", al cotejar el trabajo que lleva adelante la actual gestión respecto a la administración anterior.La nueva plataformapara acceder a productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado y juguetería de marcas líderes del mercado."Hoy estamos lanzando un nuevo instrumento de política pública y que ya está funcionando, que es Provincia Compras", describió en un acto que encabezó en la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo."Es un portal de compras quemuy amplía ", señaló el gobernador, tras lo cual indicó que "es un instrumento que incluye porque es para los 135 distritos de nuestra inmensa provincia".El gobernador recordó que el primer portal virtual de ventas fue eBay y luego llegó Amazon, y analizó que "esa posibilidad de comprar desde la computadora, sin moverte de tu casa, cambió el modo en que se realizan consumos y ventas"."En Argentina hay portales,. Provincia Compras ya funciona, no es un anuncio", agregó y detalló que en los últimos quince días ya se registraron 60.000 ventas por casi $5.000 millones.Explicó además que "esta plataforma de venta para comercios y sitio de compras para usuarios es un instrumento que va a ir creciendo." y aclaró que su administración no desea competir con nadie."Ni Mercado, ni Libre: Provincia Compras. No es nuestra vocación que los privados se sientan observados sino que el Bapro tiene la fortaleza y las capacidades para hacerlo", dijo el gobernador aludiendo con este juego de palabras a uno de los principales jugadores del sector: Mercado Libre.Kicillof subrayó que "el banco público dejó de timbear para estar al servicio de su pueblo" y aseguró que "el Bapro está camino a ser el mejor de la Argentina".En tanto, Cuattromo explicó que "Provincia Comprasde Banco Provincia"."En 2020 iniciamos un proceso de modernización que se potenció durante la pandemia con el lanzamiento de varios productos digitales como el eCheq, el préstamo online para pymes y la billetera digital Cuenta DNI", agregó el funcionario.Cuattromo también indicó que 2023 "es para nosotros, que conecta a las clientas y los clientes de Banco Provincia con empresas del mercado"."El objetivo de esta nueva plataforma es ampliar nuestros servicios y acompañar el desarrollo comercial de la provincia para potenciar la reactivación económica a través del consumo", planteó el titular de la entidad bancaria.En esa línea remarcó que "desde el rol de banca públicaen un ámbito digital seguro, con opciones de financiación que sean ventajosas para ambas partes".