Aplicarían una multa de US$ 2,49 millones a cinco frigoríficos

La Dirección General de Aduanas lleva recaudado más de US$ 1 millón en materia de rectificaciones por reclamos presentados ante empresas del sector. / Foto: AFIP.

La Dirección General de Aduanas informó este viernes que denunció a cinco frigoríficos por subfacturación y exportaciones de carnes de cortes prohibidos, a los que les podría corresponderCuatro empresas frigoríficas presentaron declaraciones inexactas para sortear prohibiciones vigentes, que comprendieron a cortes de asado, vacío, matambre y falda.La Aduana también inició un procedimiento contencioso contra otra firma que, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, subfacturó 69 exportaciones en más del 30% para liquidar menos divisas de las que le correspondían.El organismo que dirigepodría aplicarles multas de US$ 2,49 millones a los frigoríficos en cuestión; adicionalmente, lleva recaudado más de US$ 1 millón en materia de rectificaciones por reclamos presentados ante empresas del sector.Unde la Dirección General de Aduanas detectó repetidas irregularidades en las exportaciones realizadas por empresas locales del sector de carne bovina.La dependencia oficial detalló de que, en tanto se encuentran en etapa de preparación las presentaciones restantes.Por un lado, la Aduana inició un procedimiento contencioso contra una firma local que, entre dinero de 2021 y diciembre de 2022,El valor declarado para las maniobras en cuestión -ventas a Chile y Brasil trianguladas vía intermediarios en Uruguay y Estados Unidos- es sensiblemente inferior a los precios promedio del sector en operaciones con los mismos destinos.Así, el frigorífico en cuestión liquidó menos divisas de las que le habrían correspondido y ahuecó en forma sustantiva la base imponible de las exportaciones, generando un perjuicio fiscal de US$ 119.260,76.Por otro lado, controles que la Aduana realizó en dos depósitos fiscales del AMBA, tras detectar que declararon posiciones arancelarias diferentes de las que correspondían, con las que buscaban exportar cortes prohibidos por la normativa vigente.El-complementado por ladel Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca- prohíbe la exportación de determinados cortes preferidos -asado, vacío, matambre y falda- por el mercado argentino, de consumo masivo en nuestro país.Esta medida busca asegurar el abastecimiento de los mencionados productos cárnicos en nuestro país y evitar que los precios de referencia sean determinados por la demanda de mercados extranjeros de alto poder adquisitivo, lo cual los volvería inaccesibles para gran parte de la población local.