Las empresas del sector prevén un año de "turismo receptivo espectacular"

La agenda del Congreso

"Una mirada optimista"

El presidente de la(Faevyt), Andrés Deya, destacó el buen momento que viven las agencias de viajes, y además adelantó que" en lo que respecta al turismo receptivo.Al analizar las actividades que se desarrollarán en la 48º edición del Congreso de la Faevyt, que se realizará en la ciudad de Bariloche el 4 y 5 de mayo próximo. Deya repasó en una charla con Télam el buen momento que vive el sector."Hoy las agencias de viajes estamos pasando un buen momento laboral después de todo lo que hemos vivido, entonces uno de los puntos que vamos a hacer foco en el congreso es hablar sobre este presente y el futuro comercial de las agencias", indicó.Deya explicó que en el congreso se pondrá el foco "sobre el recurso humano", donde, explicó, "hoy hay una gran falencia y problemática: por falta de personal, porque no hay personal que quiera trabajar, o todo el que está trabajando está con mucho trabajo".Para analizar esos temas, durante el congreso se presentará un disertante de Manpower, empresa especializada en recursos humanos a nivel mundial, "que ofrecerá una charla magistral sobre el mundo laboral post pandemia y la actualidad del trabajo en las agencias de viajes en argentina", detalló el dirigente empresarial.También habrá un especialista que disertará sobre "el trabajo en equipo y apreciatividad con los clientes" y también una charla sobre inteligencia artificial, "que es un tema que se viene y para mi es desafiante, así como lo fue la llegada de internet en su momento que todos teníamos miedo y hoy es una herramienta de trabajo muy importante", subrayó.Con respecto al turismo receptivo, Deya confirmó que ese segmento "está muy bien en el país", y ponderó el "crecimiento interesante" de llegada de turistas extranjeros, como lo muestran "los números de la hotelería argentina, que están siendo muy buenos" por lo que "para mi vamos a tener un año de turismo receptivo espectacular", enfatizó."Tenemos una mirada muy optimista para el congreso -continuó-, disfrutando el momento pero sin quedarnos sentados en los laureles del momento y preocupándonos por el futuro: esa es la idea".A pesar del buen momento, Deyá instó a "ser inquietos" y seguir trabajando hacia el futuro, "y por eso lo de la inteligencia artificial, o la charla sobre Cambio y Liderazgo que ofrecerá Estanislao Bachrach"."La inteligencia artificial para mi es una nueva herramienta que llega para hacernos mas fáciles algunas cosas en el futuro. Nada va a reemplazar nada, como cuando empezó a llegar internet que era el final de las agencias de viajes y hoy estamos mas fuertes que antes de la pandemia", señaló.En cuanto a la actualidad de las agencias de viajes, Deya reconoció que después de la pandemia hubo "una revalorización" porque el turista volvió a buscar "la atención personalizada", sin desconocer que los portales que venden servicios turísticos "también son agencias de viajes, pero con una modalidad de ventas que no es tradicional"."Esta diferenciación hace que estos agentes de viajes se tienen que seguir capacitando, seguir actualizándose todos los días para poder marcar un servicio diferenciado, porque por ahí va el valor agregado", detalló.Esos algunos de los ítems que marcan la importancia del congreso, que según estimaciones de la Faevyt congregará a más de 1.500 participantes, aunque Deya admitió a Télam que la aspiración sería llegar a 2000, número no difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que a 40 días de su comienzo se superan día a día los inscriptos.En un destino tan atractivo como Bariloche, Andrés Deyá tendrá su debut como presidente de Faevyt ante el congreso del sector y la plana mayor del turismo -tanto pública como privada- lo que le resulta un gran desafío, pero no se amilana, sino por el contrario, declaró estar "muy motivado y muy contento" ante un evento que mira y apuesta hacia el futuro.