Trump comparecerá el martes por pagos ilegales a una actriz porno

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump comparecerá el próximo martes ante elpara escuchar los cargos que se le imputan en el marco de la investigación por el pago de sobornos a una actriz porno mediante unaen las cuentas de una de sus empresas durante la campaña electoral de 2016.La abogada Susan Necheles, integrante del equipo legal del exmandatario, confirmó la comparecencia y precisó que se trata de un proceso de, mientras que otro de sus abogados, Joe Tacopina, dijo al New York Daily News que no pretendencon la Fiscalía.aseguró Tacopina haciéndose eco de las declaraciones del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dijo que no contribuirá a la "extradición" del magnate si se negara a abandonar su residencia.Trump, el primer presidente en la historia del país imputado penalmente, tiene previsto presentarse ante el tribunal del distrito de Bajo Manhattan en torno a las 14.15 del martes tras un viaje en avión privado desde ehasta el aeropuerto neoyorquino de La Guardia, recogió la agencia de noticias Europa Press.Los pormenores de su llegada al tribunal todavía están siendo negociados, por lo que se desconoce si el expresidente accederá al lugar por una entrada privada o si recorrerá Centre Street ante las cámaras y sus simpatizantes.Una vez completado el procedimiento, aguardará el momento de su comparecencia ante la corte, donde con toda probabilidad se declarará "no culpable" de los cargos que se le imputan.Desde ahí, el juez, probablemente el magistrado Juan Merchan, quien ya instruyera el caso por fraude fiscal contra dos empresas de Trump, determinará si es necesario imponer una fianza o restricción alguna al expresidente antes de declarar una fecha para los preliminares inmediatos al juicio.