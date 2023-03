Hoy recibe el veredicto el policía que se infiltró en la Agencia Walsh

Balbuena se infiltró en una agencia de noticias, trabajo incompatible con su función de policía según la Ley de Inteligencia.

El juicio contra el agente de la Policía Federal,-que permaneció 10 años-, acusado de realizar "espionaje político" y "obtener información para brindaba a la Federal" tendrá este viernes su veredicto en los tribunales de Comodoro Py.En el banquillo de los acusados están Balbuena y sus exjefes de la Policía Federal; los tres denunciados por presunta "violación de los deberes de funcionario público".La condena, tras el juicio a cargo del juez Daniel Rafecas, se conocerá a las 14:30 en la Sala B de la planta baja de Comodoro Py.Losactuantes son Carlos Stornelli y Ariel Quety y por parte de la querella están también la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.Balbuena, desdehasta, momento en el cual se descubrió que también era integrante del denominado Cuerpo de Investigaciones de la Policía Federal."Es un caso paradigmático, se habla de los servicios como cuentapropistas, pero este caso demuestra que no, que hay cuerpos de inteligencia organizados que se dedican al espionaje político y es lo único que hace en la federal", sostuvo en declaraciones a Télam, el día que inició el juicio.En la agencia el espíacomo la Agrupación de Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos, partidos políticos -el PTS- ycomo la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).Balbuena se infiltró en una agencia de noticias, trabajo incompatible con su función de policía según la Ley de Inteligencia.por más de una década,, cuando este declaró frente al juez (Daniel) Rafecas y lo acusó de haberse infiltrado en el medio popular para usarlo de vehículo para "espiar organizaciones populares"."No lo podía creer porque para mí era mi amigo. Toda la familia lo considera un amigo, lo invito a mi casa y lo confronto y su respuesta no fue positiva, pero la expresión de su cara me mostró que era cierto que estaba infiltrado haciendo un laburo de su inteligencia", recordó Grinberg durante su exposición en la Sala A del Tribunal.Balbuena se mantuvo impávido con la vista baja mientras Grinberg contó al tribunal como se sintió "vulnerable" al darse cuenta que quien pensaba que era un amigo "era un policía".. Prueba que los subterráneos de la democracia siguen existiendo, queremos que para la gente quede claro quiénes eran estos tipos, éramos el vehículo para que él pudiera espiar organizaciones populares. Pretendíamos jugar del lado del pueblo, y teníamos a un tipo que estaba jugando en contra", denunció Grinberg en diálogo con Télam., ya que sus miembros abandonaron por temor a represalias por parte de las fuerzas de seguridad por su trabajo periodístico.