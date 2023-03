Rossi, sobre la pobreza: "No lo desconocemos y nos duele. Asumimos nuestra responsabilidad"

Foto: Pepe Mateos.

"Está claro que la pobreza tiene una causa y es la inflación del segundo semestre del año" Agustín Rossi

El índice de pobreza que dio a conocer el @INDECArgentina nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 30, 2023

"Seguiremos redoblando el esfuerzo para tener una Patria más justa, libre y soberana" Victoria Tolosa Paz

Foto: Carlos Brigo.

El jefe de Gabinete,, expresó este viernes que el Gobierno asume la "responsabilidad" que le cabe en el aumento del índice de pobreza en la Argentina, que alcanzó al 39,2%, y consideró que "está claro que la pobreza tiene una causa y es la inflación del segundo semestre del año"., dijo Rossi este viernes a la radio online Futurock. Para el jefe de Gabinete,"Tuvimos índices altos con (el entonces ministro de Economía, Martín) Guzmán (en el inicio de la gestión de Alberto Fernández), luego la bajamos un poco, pero luego volvió a subir", describió Rossi. Por eso, evaluó que "está claro que afecta a los que tienen ingresos fijos y a los trabajadores informales que no tienen paritarias". "Es un indicador que nos duele, nos interpela para poner más energía en el trabajo", aseguró el jefe de Gabinete.El índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Consultado sobre el tema salarial, Rossi indicó que ely agregó que "otra medida es materia de evaluación permanente, sobre todo para los sectores más afectados"., puso de relieve.En paralelo, manifestó que "en algunos casos tenemos atención permanente, como en el caso de las jubilaciones mínimas"."Nos pareció -puntualizó- que el último ajuste no era suficiente y lo acompañamos con un bono que representa un 20% o 25% de sus ingresos".De todos modos, aclaró que "no es que a partir de un indicador nos ponemos a pensar en cómo mejoramos los ingresos" e insistió en que, y las baterías (de medidas) que tomamos, algunas hacia la macro, otra que van a los controles de precios, apuntan a ese escenario".El jefe de Gabinete expuso que en el Congreso -el miércoles, al brindar el informe mensual ante la Cámara de Diputados - explicó que "estas últimas medidas del ministro (de Economía, Sergio) Massa estaban destinadas a cortar la brecha entre los dólares CCL (contado con liqui) y MEP (medio electrónico de pagos) con el oficial"."Si logramos acortar esta brecha, tranquilizamos la macro y estamos en mejores condiciones para mejorar la inflación", ponderó el funcionario, quien en esta gestión fue ministro de Defensa y luego interventor en la Agencia Federal de Inteligencia."Pero, insisto, nos duele y asumimos nuestras responsabilidades.; son hechos externos a nuestra política. Y tenemos una caja de herramientas corta y Massa utiliza la totalidad de esas herramientas", reafirmó.Consultado sobre "precisiones sobre el precio de las divisas para ciertos productos", Rossi apuntó que "los dará a conocer cuando corresponda el Ministerio de Economía", al tiempo que aseveró que lo que "buscamos es fortalecer las reservas del BCRA".Asimismo, acerca de las últimas medidas económicas, explicó que la "decisión del dólar campo busca apresurar la liquidación de divisas para mejorar las reservas"."Escucho que se dice que el BCRA pierde reservas pero, en realidad, lo que hace es pagar importaciones, deudas, y eso crecimiento económico. Pero bueno, este escenario es complejo", especificó.Previamente, la ministra de Desarrollo Social,, sostuvo que "duele y ocupa" al gobierno nacional el índice de pobreza y aseveró que se van a "redoblar los esfuerzos" para optimizar el nivel adquisitivo del salario.La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa", escribió la funcionaria desde su cuenta de Twitter.En su publicación, Tolosa Paz dijo que "no es un dato más, es el motor de nuestro trabajo diario" y añadió que"Vinimos a ordenar las políticas públicas para que ese acompañamiento pueda llegar donde se lo necesita, cuidando también el esfuerzo de la sociedad toda", sentenció.Por esto, afirmó: "Acompañamos la vocación de nuestro presidente @alferdez de trabajar para seguir resolviendo los problemas del pueblo argentino" ya que "es a través de la inversión del Estado que logramos más igualdad, generamos trabajo y mejoramos la calidad de vida de todas y todos"."Seguiremos redoblando el esfuerzo para tener una Patria más justa, libre y soberana", concluyó.El jueves, apenas difundidas las cifras, la ministra sostuvo desde Entre Ríos -donde realizaba encuentros de trabajo con el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora María Laura Stratta- que "la Argentina mide pobreza por ingreso y que cada vez que hay un proceso inflacionario lamentablemente la pobreza aumenta".En este punto, pidió "estar atentos y monitorear para aumentar la Tarjeta Alimentar y seguir muy de cerca la Asignación Universal por Hijo que aumenta dos veces por año, por ley".No obstante, consideró que "también necesitamos ir hacia una ley que nos de seguridad en la cobertura de la alimentación con la Tarjeta Alimentar"."Nosotros trabajamos desde el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Economía para que cuando conocemos estos indicadores inmediatamente haya una respuesta integral, pero para terminar con la pobreza este país tiene que terminar de desarrollarse"; dijo.Asimismo, añadió que "tenemos que ser capaces de tener niveles de inclusión y fundamentalmente tenemos que ser quienes sigamos trabajando y bregando por erradicar el drama y el flagelo de la inflación".Tolosa Paz analizó también que "así como estos números duelen, también es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo" pero insistió en la necesidad de "resolver la inflación" para apuntalar los salarios.