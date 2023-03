Murió una beba en situación de calle a metros de Plaza de Mayo

La beba fallecida dormía en la calle con sus padres, en Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen / Foto: Victoria Gesualdi.

Personal de la Policía Federal de la Casa Rosada asistió a los padres de la beba / Foto: Victoria Gesualdi.

Una beba de tres meses, que junto a sus padres se encontraban en situación de calle, falleció este viernesy la fiscalía interviniente investiga el caso por considerar una "muerte dudosa", informaron fuentes policiales.Personal de la Comisaría Vecinal de la Comuna 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) concurrió al lugar, tras un llamado recibido en el 911 en el que se aludía a una beba de tres meses "presuntamente con dificultades para respirar" que se encontraba en la intersección de Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen, en el barrio porteño de Monserrat.Al arribar, la bebé estaba "aparentemente sin signos vitales" y ya, distante unos metros del lugar del hecho, y del SAME, que constató el fallecimiento, indicó el parte policial.Los padres aseguraron que, cuando se despertaron, entre las 5 y 5:30,, por lo que pidieron auxilio al personal de la PFA.Un comerciante de la zona, que fue testigo del hecho, aseguró que "la mamá salió gritando 'mi beba, mi beba'" al constatar que su hija no respondía."Recurrieron a mí para ver si tenía teléfono(en referencia a la Casa Rosada, donde se encontraba personal de la PFA)", dijo el testigo en diálogo con el canal TN.En ese sentido, agregó que "a los 15 o 20 minutos vino la ambulancia, pero yo no me asomé. Estuvieron como una hora, después supe que había fallecido (la beba)".Respecto a los padres, que, el comerciante aseguró que "son jóvenes, entre 25 y 30 años" y que desconoce si "tienen algún nene más"."Siempre los veo pasar por acá; hace bastante tiempo los veo. No siempre duermen acá, hoy estuvieron acá, pero ayer no estaban", sostuvo.La Fiscalía Criminal y Correccional 10 labróy dispuso la Unidad Criminalística Móvil y al gabinete de psicólogos para asistir a los padres de la beba.