Revelan actos sexistas, misóginos y homofóbicos en cuerpos de Bomberos de Inglaterra

Informe sobre los bomberos en Inglaterra. Foto: AFP.

Se analizaron 44 cuerpos de bomberos de Inglaterra y se documentaron lenguaje y comportamientos sexistas, racistas y homofóbicos en 11 de ellos

La investigación surgió después del secuestro, violación y asesinato de la joven británica Sarah Everard, en manos de un policía de esa institución

Comportamientos homofóbicos en el cuerpo de bomberos en Inglaterra. Foto: AFP.

, según un informe recientemente publicado.La investigación fue realizada por la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad, que evaluó e informó de forma independiente sobre la eficiencia de 44 fuerzas policiales y los servicios de bomberos y rescate.El informe encontró que en aproximadamente una cuarta parte de los servicios hubo quejas de comportamientos homofóbicos, sexistas y racistas, muchas veces bajo la excusa de bromas, como amenazas de violación a una colega.El informe detalla cómo se profirieron insultos racistas "en broma", cómo llegaron los ataques homofóbicos al cuerpo bomberos y hasta qué punto las mujeres se sienten incómodas en las distintas brigadas.El autor del informe,"Estos comportamientos son inaceptables y deben abordarse de inmediato en todas las instituciones", indicó.En total, se analizaron 44 cuerpos de bomberos de Inglaterra y se documentaron lenguaje y comportamientos sexistas, racistas y homofóbicos en 11 de ellos.Entre otras cuestiones,Las publicaciones de cuentas de redes sociales populares, aunque no oficiales, específicas de bomberos y rescate parecen retratar la misoginia, el racismo y la homofobia como bromas, indicó también el informe."Una cuenta de Instagram tenía más de 7.500 seguidores al momento de escribir este informe (aunque al momento de la publicación parece haber sido eliminada). Si bien no hay forma de saber cuántos de estos seguidores son parte del personal actual de la fuerza, la cuenta estaba dirigida a los bomberos, por lo que es justo suponer que una cantidad considerable de ellos pertenecía a los servicios", subrayó.Para el autor del informe, esto también es preocupante, considerando queAclaró que si bien seguir estas cuentas no significa que todos los miembros tengan tales puntos de vista, la membresía implica apoyo, al menos tácito, para tales comportamientos.Otro informe oficial anterior acusó a la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, de racismo institucional, misoginia y homofobia.La investigación surgió después del secuestro, violación y asesinato de la joven británica Sarah Everard, en manos de un policía de esa institución.de la importante institución británica y detalla historias inquietantes de agresiones sexuales, generalmente encubiertas o minimizadas.El informe encontró que el 12% de las mujeres de la Policía Metropolitana habían sido acosadas o atacadas en el trabajo, y un tercio había experimentado sexismo.