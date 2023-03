Bielorrusia impulsa una tregua en Ucrania pero albergará armas nucleares rusas

Alexandr Lukashenko, presidente bielorruso. Foto: AFP.

Continúa el conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Me arriesgo a sugerir el cese de las hostilidades para declarar una tregua", dijo Lukashenko

El presidente bielorruso,, impulsó este viernes una tregua en Ucrania y negociaciones "sin condiciones previas" durante un discurso a la nación y al Parlamento de su país en el que también calificó de "extremadamente peligrosa" una contraofensiva ucraniana, pero al mismo tiempo dijo que Minsk está listo para albergar las armas nucleares estratégicas rusas en su territorio."Tenemos que parar ahora, antes de que empiece la escalada. Me arriesgo a sugerir el cese de las hostilidades (....) para declarar una tregua", dijo Lukashenko, en el poder desde 1994, durante su discurso a la nación y al Parlamento, citado por la agencia de noticias Sputnik."Todas las cuestiones territoriales, de reconstrucción, de seguridad y otras deben y pueden resolverse en la mesa de negociaciones, sin condiciones previas", añadió, antes de apuntar queTambién calificó de "extremadamente peligrosa" la idea de una contraofensiva por parte de las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión rusa."Como resultado de los esfuerzos de Estados Unidos y de sus satélites, se ha desencadenado una guerra total" en Ucrania, lo que supone que "una tercera guerra mundial con incendios nucleares acecha en el horizonte", dijo en un discurso anual a la nación.Lukashenko alertó que teme una guerra nuclear por el apoyo occidental a KievPese a esta preocupación, y en el mismo discurso, el mandatario dijo estar listo para albergar armas nucleares estratégicas de Rusia en su territorio, además de las armas tácticas que Moscú se dispone a enviar a este país aliado."Será necesario que (Vladimir) Putin y yo decidamos e introduzcamos aquí, si fuera necesario, armas estratégicas", dijo en referencia a misiles de largo alcance. "No nos detendremos ante nada a la hora de defender nuestros países, nuestros Estados y nuestro pueblo", declaró el mandatario.Por último, insistió en que la "única solución" "son las negociaciones! Negociaciones sin condiciones previas",Luego subrayó que la "masacre" en Ucrania no cesará hasta que "el dueño transoceánico dé el visto bueno" (aludiendo a Estados Unidos) para ello, e insistió en que Ucrania es incapaz de derrotar a Rusia porque "es imposible vencer a una potencia nuclear".Bielorrusia no participa directamente en el conflicto de Ucrania, pero prestó su territorio al ejército ruso para su ofensiva sobre la capital ucraniana el año pasado y para llevar a cabo ataques, según el gobierno de Kiev.El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el pasado fin de semana que Moscú iba a desplegar armas nucleares tácticas en dicho país, causando preocupación en Ucrania y Occidente.Los funcionarios rusos amenazan reiteradamente con utilizar las armas nucleares en Ucrania en caso de una escalada significativa del conflicto.Según Putin, en Bielorrusia ya se equiparon diez aviones para la utilización de esas armas nucleares tácticas, y el 1º de julio se terminará de instalar un almacén especialmente dedicado a éstas.