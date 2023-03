Estudiantes busca levantarse ante un entonado Newell's en La Plata

Estudiantes no tuvo un buen arranque en este torneo. Foto: Cabrera Eva.

El historial entre ambos es de 149 partidos y favorece a los rosarinos con 54 triunfos contra 53 de el "Pincha", mientras que empataron en 42 ocasiones

Probables formaciones

, buscará recuperarse cuando reciba en su estadio UNO al entonado Newell's Old Boys, que le ganó a San Lorenzo en la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará en la cancha de Estudiantes a partir de las 19, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por la señal de cable ESPN Premium., quien no mejoró demasiado y además perdió el clásico platense después de 13 años.Newell's, por su parte, venció a San Lorenzo y alcanzó los 14 puntos, cuatro menos que el líder River (18), y asumirá el partido en La Plata una semana antes del clásico de Rosario que animarán con Central.y favorece a los rosarinos con 54 triunfos contra 53 de el "Pincha", mientras que empataron en 42 ocasiones.Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar y Jorge Rodríguez, José Sosa y Fernando Zuqui o Benjamín Rollheiser; Guido Carrillo y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Pablo Pérez o Marcos Portillo, Iván Gómez y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.Árbitro: Nicolás Ramírez.VAR: Hernán Mastrángelo.Cancha: Estudiantes de La Plata.Hora de inicio: 19.TV: ESPN Premium.