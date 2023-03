Cecilia Moreau: "Los senadores de JxC no tienen empatía ni responsabilidad política"

Foto: Victoria Gesualdi. (archivo).

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, repudió queen la que se iban a debatir proyectos como el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como la Ley Lucio; Alcohol Cero; Certificado Único de Discapacidad y cardiopatías congénitas, entre otras iniciativas.La titular de la Cámara baja, señaló que "los senadores de Juntos por el Cambio no tienen empatía ni responsabilidad política, es inadmisible que proyectos fundamentales para el país que aguardan convertirse en leyes como la ley Lucio o Alcohol Cero sigan esperando y abusando de la paciencia de los argentinos"."Hoy, Juntos por el Cambio no solo abandonó el recinto del Senado, abandonó a miles de argentinos y argentinas que lamentablemente perdieron un familiar en siniestros viales por alcoholemia, a Lucio Dupuy y a miles de niños y niñas que sufren violencia intrafamiliar y a miles de bebés que nacen con cardiopatía congénita y necesitan de un Estado presente que los acompañe en su crecimiento", aseveró Moreau a través de un comunicado de prensa.Para la diputada oficialista, "fue muy triste ver en los palcos a las familias de las víctimas de los siniestros de tránsito, por ejemplo, llorando y gritándoles a los senadores de Juntos por el Cambio que no se fueran, exigiéndoles que se sentaran a trabajar, que honraran el pacto que sellaron con sus representados en las urnas".Asimismo, manifestó que "también estaban Ramón y Silvia, los abuelos de Lucio Dupuy, esperando que finalmente la iniciativa se convirtiera en Ley para que no haya más Lucios en este país y que los indicios de violencia física o emocional se puedan detectar a tiempo".En ese sentido, señaló: "Hay millones de personas, en cada una de las provincias, que dieron su voto a los senadores confiando en que esas bancas iban a ser una herramienta de transformación para el bien público" y agregó que "es evidente que, en vez de pensar en la gente, están pensando en la especulación electoralista, en los golpes de efecto, en los titulares de la televisión".Además, indicó que "en teoría llaman al consenso y al diálogo, pero en la práctica ponen palos en la rueda y no tienen problemas en dejar sin respuestas a millones de personas que esperan que las instituciones trabajen para defender sus intereses"."Acá no se trata de un Gobierno, de una elección, se trata de la vida de la gente y bloqueando el Congreso no se está dañando al Gobierno, sino a los argentinos porque se está dando la espalda a demandas legítimas y necesarias", cerró.