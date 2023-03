Ley Alcohol Cero: La presencia de los familiares de víctimas de tránsito no alcanzó

La oposición impidió el tratamiento del proyecto que propone alcohol cero para todos los conductores.

El proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante logró media sanción en diputados a fines del año pasado por amplía mayoría de votos a favor

La sesión duró alrededor de una hora hasta que los senadores de los bloques de Juntos por el Cambio y Unidad Federal se levantaron de sus lugares y no dieron el quórum necesario para seguir adelante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) denunció este jueves que "pese al reclamo y la presencia de los familiares de víctimas de tránsito para que el Senado trate y apruebe el Alcohol Cero al volante, la oposición decidió levantarse de la sesión y no dar quórum", situación frente a la cual su titular, Pablo Martínez Carignano, dijo que el organismo "seguirá peleando para lograr pronto esta ley que salvará vidas".La iniciativa impulsada por la ANSV y otras tantas propuestas quedaron sin debatir por la decisión de la oposición de abandonar la sesión especial convocada para este jueves al mediodía, situación que "generó malestar y dolor entre los familiares de víctimas de tránsito que estaban presentes en el recinto a la espera de la votación", dijo Carignano.La sesión duró alrededor de una hora hasta que los senadores de los bloques de Juntos por el Cambio y Unidad Federal se levantaron de sus lugares y no dieron el quórum necesario para seguir adelante."Hay que llamar a las cosas por su nombre, los senadores que no quisieron votar alcohol cero al volante deberán mirar a las familias de las víctimas y a la sociedad y hacerse cargo de que fueron ellos los responsables de no votar esta ley. Ahora tendrán la posibilidad la próxima sesión de enmendar este error tremendo que lo único que puede provocar es seguir perdiendo vidas en siniestros viales con el alcohol como protagonista", señaló Martínez Carignano."Entendemos el dolor y la indignación de los familiares que hace tantos años buscan que esto avance. Es inentendible que senadores que están a favor de votar por esta ley se hayan ido de sus lugares por obedecer las órdenes de Alfredo Cornejo, representante no del pueblo de Mendoza, sino del lobby de algunos empresarios bodegueros poderosos. Desde la ANSV, vamos a seguir peleando para lograr pronto que se sancione esta ley que salvará vidas", agregó el funcionario.El proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante logró media sanción en diputados a fines del año pasado por amplía mayoría de votos a favor y está en condiciones de ser tratado en el Senado luego de obtener dictamen favorable en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.Luego de que no avanzara su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias entre enero y febrero de este año, se esperaba que este jueves se convirtiera en ley nacional esta normativa que busca llevar a cero el límite permitido de alcohol en sangre al conducir vehículos en todo el territorio nacional.Su aprobación como ley tiene el apoyo de los familiares de víctimas de tránsito, entidades científicas, universidades y de gran parte de la sociedad, quienes son conscientes de las muertes que provoca el alcohol al conducir, presente en 1 de cada 4 siniestros viales fatales.