Toni Collette vuelve a la pantalla chica con el estreno de "The Power"

Toni Colette, la actriz de la serie que llega por Amazon.

Trailer "The Power" VER VIDEO

Hale Bush, que interpreta el papel de Allie.

La reconocida actriz australianaregresa una vez más a la pantalla chica con el lanzamiento de, serie dramática y de ciencia ficción británica que imagina un mundo en el que las dinámicas de poder entre sexos se da vuelta cuando las mujeres adolescentes desarrollan la habilidad de manipular la electricidad de manera voluntaria y natural, y que podrá verse a partir de mañana en la plataforma de streaming Amazon Prime Video., aseguró la intérprete en declaraciones a la prensa a las que Télam accedió de manera exclusiva.En "The Power", basada en la novela homónima de, Collette encarna a, que ocupa el puesto de alcaldesa de la ciudad de Seattle cuando simultáneamente y alrededor del planeta distintas jóvenes comienzan a sentir un extraño cosquilleo a la altura de sus clavículas como la antesala de una drástica transformación: la de dominar la electricidad de su propio cuerpo y manipularla a través de sus manos.Con ese punto de partida, la entrega de nueve episodios relata de forma paralela las experiencias de Jos (), Allie (), Ndudi () y Roxy (), cuatro adolescentes de diferentes países que representan a toda una generación tan abrumada como emocionada por su nueva habilidad, que provoca un veloz y por momentos violento giro de 180 grados en las relaciones de poder entre mujeres y varones en las sociedades históricamente patriarcales., comentó Collette, que viene de estrenar en 2022 las series "¿Sabes quién es?", de Netflix, y "La escalera", de HBO Max.En cuanto a su personaje, la recordada actriz de títulos del cine como "El sexto sentido" (1999) y "Pequeña Miss Sunshine" (2006) detalló que Margot es: "Es madre de tres hijos, y esposa de un hombre igual de compañero y apasionado (a cargo del actor) que ella. Ambos creen en la justicia social y la igualdad, y como alguien que busca y dice la verdad, es quien, en un tiempo incierto de cambios, se pone a sí misma y a su trabajo al frente para revelar qué está pasando", agregó., dijo sobre lo que le atrajo de "The Power", donde asumió un papel para el que se inspiró en la legisladora estadounidense de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, por la "fuerza y determinación de alguien que está constantemente peleando por lo correcto con pasión y gracia".Además, Collette -que próximamente protagonizará el filme de comedia "Mafia Mamma" mientras se prepara para el rodaje de un melodrama en el ambiente de la ópera y para su debut como directora de cine con "Writers and Lovers"- reconoció que este era el momento ideal para el lanzamiento de esta historia, ya que "encaja perfectamente en muchos de los movimientos que hemos visto durante los últimos años, con el retroceso de los derechos de las mujeres en tantos países y la realidad de un evento masivo y de impacto global" como lo fue la pandemia de Covid-19., concluyó la actriz.en los roles de dirección.