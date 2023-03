Condenan a prisión perpetua a un hombre que mató de dos balazos a una amiga en Caseros

Elvio Fernández, el femicida. Foto: Gentileza familia.



Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de una amiga y compañera de trabajo, a quien mató de dos balazos en la cabeza dentro del departamento de la víctima, en la localidad bonaerense de Caseros, en 2019, informaron fuentes judiciales.



Al cabo de un juicio a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de San Martín, Sergio Elvio Fernández (39) fue hallado culpable del delito de "homicidio agravado por la condición de mujer de la víctima, por haber sido cometido mediando violencia de género y por el empleo de una arma de fuego" de Carmen Alejandra Luján (30), como así también por "portación ilegítima de un arma de fuego de uso civil, que concurren materialmente entre sí".



La condena fue dictada por los jueces Héctor Gustavo Toneguzzo, Alejandro Moramarco Terrarossa y María Inés Piñeiro Bertot, luego de que el fiscal Enrique Raúl Velazco Cerviño solicitara en sus alegatos la máxima pena para el acusado.



De acuerdo a la acusación, Fernández estaba obsesionado por la víctima, quería tener una relación sentimental con ella a toda costa y como ella lo trataba siempre como un amigo y la mató.



Durante el desarrollo del debate pasaron por la sala más de una decena de testigos, entre familiares y amigos de Luján, peritos, policías y la madre del propio acusado.



Todos los testimonios coincidieron en que Luján consideraba a Fernández sólo como un amigo y compañero de trabajo en el sector maestranza de la empresa Trenes Argentinos.



De acuerdo a la pesquisa, el 3 de marzo de 2019, el hombre y Luján mantuvieron una discusión, en el medio de la cual él la mató de dos balazos.



La hermana de la víctima, Alejandra, dijo hoy a Télam que a cuatro años del hecho está conforme con la pena perpetua que mantendrá al femicida en prisión por lo menos por los próximos 50 años.



La mujer dijo que el ahora condenado "mintió todo lo que pudo", ya que en su versión inicial dijo que la mujer se había suicidado, lo que la familia de la víctima nunca creyó.



"Siempre supimos que mi hermana no se suicidó, porque la mató el propio Sergio. Él quería que sea su pareja y ella solo lo quería de amigo. Era pura obsesión con ella. Les mintió a todos y una persona no se suicida de dos balazos", agregó.



El femicidio fue cometido el domingo 3 de marzo de 2019 en el departamento de la víctima, situado en Amadeo Sabattini al 4700, casi esquina Lisandro Medina, en Caseros, partido de Tres de Febrero.



Familiares de la mujer llegaron al departamento y, como ella no respondía los llamados, entraron al edificio y en el quinto piso encontraron la puerta de ingreso entornada.



Finalmente, el cuerpo de la mujer fue hallado en su dormitorio, sobre un charco de sangre, con orificios de bala en ambos parietales del cráneo.



El personal policial comprobó también que en el departamento no había desorden y que Luján había armado las valijas ya que iba a viajar de vacaciones a Cuba.



Desde el inicio se descartó el intento de robo y se centraron en que el autor material del crimen podría haber sido algún conocido, por lo que la familia aportó el dato de su amigo que se había obsesionado con ella y que tenía las llaves de la vivienda de Carmen, quien quedó detenido.



Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app