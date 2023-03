El acusado por el crimen de la madre de un concejal de Mar de Ajó se negó a declarar

El albañil detenido se negó a declarar / Foto: Policía Provincia de Buenos Aires.

Detuvieron a un inquilino por el crimen de la madre del concejal asesinada en Mar de Ajó https://t.co/6HOTlTaUY9 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 29, 2023

"Almeida fue detenido a partir de una serie de videos de cámaras de seguridad en los que se lo ve ingresar y salir del lugar del crimen en reiteradas oportunidades, elementos que se sumaron a un par de zapatillas y una sábana con aparentes manchas de sangre, secuestradas en un allanamiento dentro del complejo de dúplex"

tras haber sido detenido el miércoles último en el marco de la investigación del homicidio perpetrado en la localidad balnearia de Mar de Ajó, informaron fuentes judiciales., titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Costa, quien lleva adelante la causa por el asesinato de la mujer.y está acusado por el crimen de Zaramatti, asesinada de un golpe en la cabeza con una plancha bifera.en el complejo de dúplex donde ella vivía, en Blanco Encalada al 1000, y de acuerdo con la investigación, el homicidio se produjo el último domingo por la noche.Fuentes de la causa indicaron que el albañil está acusado de haber asesinado a la mujerTras negarse a declarar, acompañado por un defensor oficial,elementos que se sumaron a un par de zapatillas y una sábana con aparentes manchas de sangre, secuestradas en un allanamiento dentro del complejo de dúplex.La detención fue concretada por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y de la Sub DDI de La Costa,ubicado en la calle Lebensohn al 300 de Mar de Ajó, a unas diez cuadras del sitio donde fue asesinada Zaramatti.El cadáver de la mujer (78), profesora de educación física jubilada,y vicepresidente primero del Concejo Deliberante del Partido de la Costa.y era propietaria de otras unidades del mismo complejo, que alquilaba a otros vecinos.había estado de vacaciones en Entre Ríos hasta el viernes último, y fue a la casa de la madre el lunes porque ella no le contestaba los mensajes, según declaró en la causa.La mujer fue hallada tendida en el piso de la cocina y, ya que una de las hornallas estaba encendida, y sobre la cocina, a un costado, había una olla con agua.Según la autopsia,que fue incautada en el lugar de los hechos por personal de Policía Científica., unos dos centímetros por encima de la oreja.Según la primera estimación forense de la data de muerte,Vecinos del complejo en el que residía declararon por su parte en la causaDesde el principio de la investigación, la principal hipótesisporque en la vivienda faltaba dinero en una caja donde ella solía guardarlo y anotaba lo que ponía o sacaba.Además, se estableció que,, lo que hace presumir a los investigadores que la víctima conocía a su agresor y le permitió el acceso a la casa.En la casa fueron encontradosque no fueron robadas pese a estar a la vista.Tras su indagatoria,a disposición del Juzgado de Garantías 4 de Mar del Tuyú, a cargo de Diego Olivera Zapiola.