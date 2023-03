Cafiero: "En la reunión con Biden se trató la agenda de Argentina para adelante"

Además, Cafiero sostuvo que hablaron "con mucha claridad" sobre la soberanía argentina / Foto: Prensa Cancillería.

Una nueva oportunidad de reafirmar que queremos trabajar juntos por un mundo en paz, con democracia, justicia y plena vigencia de los derechos humanos. pic.twitter.com/vj7rQdpGg6 — Alberto Fernández (@alferdez) March 30, 2023

El canciller Santiago Cafiero aseguró este jueves que los temas tratados durante el encuentro entre los presidentes Alberto Fernández y Joe Biden "son parte de la agenda de Argentina para adelante" y destacó que el mandatario estadounidense expresó "su apoyo y acompañamiento" al país."La reunión es muy importante para el país.La gran mayoría de las cosas que se pudieron abrir e incluso que se pudieron cerrar como lo comercial o las inversiones no van a ocurrir en lo de inmediato. Son parte de la agenda de Argentina para adelante", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio Con Vos.El ministro de Relaciones Exteriores -que participó en la visita de Fernández a su par estadounidense- sostuvo que el Presidente argentino "logró una reunión muy constructiva" donde se discutió una variedad de temas, algunos "más urgentes producto de la coyuntura como la tremenda deuda en Argentina, producto del gobierno anterior, o el efecto de la pandemia, de la guerra y la sequia"."En este contexto, las cuestiones vinculadas con elson centrales. La administración de Biden y el Presidente norteamericano en primera persona expresaron el acompañamiento y apoyo. Estaba la primera línea de gobierno y fue una reunión de trabajo donde Alberto Fernández expuso los condicionamientos que está padeciendo Argentina y la necesidad que tenemos del apoyo de Estados Unidos en los multilaterales de crédito", agregó.Además, sostuvo quepara "definir su política exterior, de apertura de mercados y la necesidad de más inversiones"."Biden le reconoció a Alberto Fernández un liderazgo a favor de la democracia, del respeto, incorporando una visión alternativa y un abordaje alternativo iniciándose a partir del respeto y del no uso de las fuerzas", subrayó.También destacó queSobre las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, que pidió que se sancione a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la condena en su contra en la causa conocida como Vialidad, Cafiero aseguró que "no fue tema de conversación en ninguna mesa"."Se lo concibe a ese senador como un marginal de la política, como estos que hacen denuncias para tratar de tener un zócalo de medios; tenemos varios en Argentina. Nadie le presta atención a Ted Cruz en la política norteamericana", opinó.Cafiero sostuvo además que el partido del expresidente, el PRO, "lleva adelante un modelo totalmente en las antípodas del peronismo" y consideró que"Ahora, en un mundo que demanda alimentos, minerales estratégicos y energía ¿qué vamos a hacer? El PRO va a buscar dólares fáciles, exportar todo en crudo, materia prima y `después vemos`. El peronismo incorpora valor. Ese es el debate de fondo", completó.