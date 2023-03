Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 30 de marzo

El término tiene su origen en la ciencia, pero está cada vez más presente en el cine de ciencia ficción. En el último tiempo, el "multiverso" ocupó el centro de la escena porque la película ganadora de siete premios Oscar, Todo en todas partes al mismo tiempo, eligió al controvertido concepto como escenario para contar su historia. ¿Qué es el "multiverso"? ¿Cómo surgió este concepto? ¿Por qué escuchamos hablar tanto de él? En exclusiva, Adrián Stoppelman, vive una aventura inigualable: pasa una tarde en un pelotero con 40 niños. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo analiza la historia de la humanidad ligada al consumo de alcohol y la tendencia de la industria alimenticia para la producción de bebidas sin alcohol, similares a las originales con alcohol. Con Any Ventura. Entrevista a Lorenzo Pepe. El ciclo de entrevistas que homenajea a los 40 años de democracia con charlas a fondo con protagonistas indispensables de nuestra historia Por las fecha 9 de la Liga Profesional Primera División 2023 En el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela con el arbitraje de Ariel Penel. El documental que investiga la cobertura de los medios durante la guerra de Malvinas, y que fue presentado por primera vez en 2022, a 40 años del conflicto, se exhibe a las 16 en la universidad fueguina y a las 18 en la llamada "Carpa de la Dignidad" que instalan todos los años. La producción de Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA) reconstruye la situación de los medios periodísticos durante el conflicto bélico a través de testimonios como los de fotógrafo en Malvinas y autor de la icónica foto de la rendición de los ingleses; fotógrafo de la agencia Imagen Latinoamericana; radioaficionado y director de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE); exdirector del Buenos Aires Herald; periodista de Télam; investigadora especializada en fotoperiodismo; y analista geopolítico, entre otros. Campeonato femenino de Fútbol YPF. Fecha 5. En el Monumental de Villa Lynch Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. En este documental, la directora Carmen Guarini explora el movimiento "Arte Memoria Colectivo", impulsado por el artista plástico Jorge González Perrín, quién convocó a la participación de artistas y estudiantes de arte a realizar una serie de imágenes que reprodujeran los rostros de los desaparecidos, tanto en pequeñas pancartas como en impresionantes cuadros de gran dimensión. Repetición a las 18.00. Clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Torneo Sudamericano de Fútbol Sub 17 Ecuador 2023. Fútbol de Primera División Fecha 9. Relata Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia. Serie del programa "Renacer Audiovisual" 8 episodios | Dirección: Paula de Luque | Escritos por Bruno Luciani y Paula de Luque sobre una obra de Marcelo Figueras. La serie está protagonizada por Diego Cremonesi, Vera Spinetta, Carla Pandolfi y un elenco integrado por Pepe Monje, Carlos Portaluppi, Luis Ziembrowski, Maxi Ghione, Gustavo Pardi, Fabio Di Tomaso, María Ucedo, Germán de Silva, Jimena Anganuzzi, Nicolás Pauls, Fabio Aste y Claudio Martínez Bel, entre otros artistas. Buenos Aires, 1956. Rodolfo, joven escritor y traductor argentino, es testigo involuntario de un levantamiento contra la dictadura de aquel entonces que es aplastado violentamente. Al poco tiempo recibe la noticia de que hay sobrevivientes de esa masacre. Junto a su joven compañera de trabajo, Enriqueta, emprende una aventura investigativa que los llevará al centro del laberinto del poder y que los unirá afectivamente para hacer frente a una serie de peligros e intrigas. Una historia de amor y aventuras con el fondo trágico de la historia argentina. Nueva Temporada. Programa dedicado a la gesta de Malvinas, dado que salimos el 31 de marzo y el desembarco argentino fue el 2 de abril. ¿Cuál fue la participación de las mujeres en la guerra? Invitamos a Alicia Reynoso, enfermera durante la guerra; también a Federico Strifezzo, director de la película "Nosotras también estuvimos" y en el último bloque conversamos con Clara Vernet, autora del libro "Malvinas, mi casa". Conduce Osvaldo Quiroga. Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. (1926) de Buster Keaton, con Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender y Jim Farley. Fernando Martín Peña y Roger Koza dan inicio oficial a la temporada 2023 de Filmoteca en su decimoséptimo año al aire con films clásicos y modernos, consagrados y ocultos, célebres y olvidados, ajustándose o apartándose totalmente del canon. Fútbol Primera División. Fecha 9. Relata: Damian Zárate. Comenta: Daniel Cacioli. Fútbol Primera División Fecha 9. Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo Ger. Además, las visitas de Romi Balestrino y Guillermo Fernandez. Conduce Sandra Mihanovich La muestra de fotos pertenecientes al archivo histórico de Télam, con imágenes obtenidas por sus enviados especiales a las islas durante el conflicto bélico podrá verse en el hall de Radio Nacional Río Grande desde el 3 al 7 de abril, y en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, desde el 10 al 14 de abril. Documental (2022) | Producción: Canal Encuentro, Brava Cine. La guerra de Malvinas concluyó el 14 de junio de 1982. Ese mismo día comenzaron otras "guerras": por el sentido de una causa justa que el terrorismo de Estado utilizó de forma ilegítima. En el marco de un ciclo de cine de Canal Encuentro, algunos ejes que se debaten en torno a esta guerra. Los soldados, la dictadura, la posguerra, los medios. Conduce el actor Juan Palomino. (1923) de Buster Keaton y John G. Blaystone con Buster Keaton y Natalie Talmadge. Fernando Martín Peña y Roger Koza dan inicio oficial a la temporada 2023 de Filmoteca en su decimoséptimo año al aire con films clásicos y modernos, consagrados y ocultos, célebres y olvidados, ajustándose o apartándose totalmente del canon. El documental relata el rol de los medios nacionales y extranjeros en la cobertura del escenario bélico, con imágenes jamás vistas de la cobertura de Argentina Televisora Color, cables y fotos recuperadas del archivo fotográfico de Télam, diarios, revistas y audios originales que quedaron grabados en la memoria de los argentinos. Coproducido por la Agencia Télam y RTA (Radio y Televisión Argentina). Repetición a las 20.00. Programa especial. Producción: Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Transmisión especial realizada por los medios públicos vía streaming y radio, con entrevistas, material de archivo, testimonios de excombatientes y familiares, y la cobertura en distintas provincias del país. Con la conducción de Analía Argento y Luciano Galende. Producción: San Luis TV. Génesis es un proyecto audiovisual que propone un viaje cronológico y revisionista de algunos hechos que marcaron la historia del protagonista, y que posiblemente hoy, son los que configuran el presente de esa persona. Una entrevista profunda que crea un espacio de reflexión. Este episodio cuenta la historia de Pedro Miranda, veterano de Malvinas, quien narra en primera persona sus vivencias en el conflicto bélico. Producción: TV Pública Fueguina. Documental sobre la guerra de Malvinas desde la mirada y la vivencia de los y las hijos e hijas de sus veteranos. Instituto Nacional de la Música. Raúl Porchetto como conductor invitado comparte con la audiencia música de Fabián Passaro y Martín Ranínqueo (Provincia de Buenos Aires), Nilda Godoy (Provincia de Santa Fe), Alejandro Kaplan (Provincia de Tucumán), y artistas de Tierra del Fuego en una versión especial de "Por qué cantamos". Documental (2017) | 67 minutos | Producción: Canal Encuentro | Dirección: Gabriel Stagnaro, Bruno Stagnaro. Por primera vez después de la guerra de 1982, en 2015 alumnos y docentes de una escuela pública argentina -José Honorio Ortega, Provincia de Santa Cruz- viajan a las islas Malvinas para producir un encuentro educativo y social con alumnos isleños. Canal Encuentro viajó con ellos para hacer este documental. Una experiencia histórica y emocionante. También, un gesto de fuerte afirmación soberana. Canal Encuentro viajó con ellos para hacer este documental. Una experiencia histórica y emocionante. También, un gesto de fuerte afirmación soberana.Este contenido también está disponible en la plataforma www.cont.ar. Coproducción junto con el Instituto Nacional Del Teatro. Unitario documental | 52 minutos. "Escenarios de guerra" hace un repaso de las más importantes obras de teatro con la temática de Malvinas: Gurka, de Vicente Zito Lema; En un azul de frío, de Rafael Monti; El próximo alistamiento, de Rubén Hernández; Bye bye Malvinas, de Aldo Cristanchi; Malvinas, la historia que no se olvida, de Sergio Ferreyra; y Mujeres al frente, de Gabriela Aguad, entre otras, para conmemorar la importancia de la representación y también de la reflexión, para nunca repetir aquellos escenarios de guerra. Serie documental | 4 capítulos | 26 minutos. La serie ganadora de la convocatoria Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios Públicos y Contenidos Públicos S. E. rescata los relatos de aquellos civiles que participaron en el conflicto bélico de 1982 sin ser militares ni conscriptos; y pone de relieve sus trágicas y valientes historias. Dirigida por Matías de Lellis y con la producción de Mandrilia. Serie documental (2022) | Producción: Pakapaka, Contenidos Públicos Sociedad del Estado. Una edición especial de Inventar "Pakapaka Pregunta" centrada en la memoria de Malvinas. Entrevistas desde el Museo Malvinas, a distintas personalidades acerca de sus vivencias y experiencias con relación a Malvinas. Se trata de un relato plural que expone la complejidad de la historia de las islas y nos permite construir una memoria plural y diversa. Documental (2020) | 67 minutos | Dirección: Federico Strifezzo. Durante la guerra de Malvinas, más de mil soldados argentinos resultaron heridos. Muchos de ellos fueron atendidos por 14 enfermeras en un hospital móvil instalado en Comodoro Rivadavia. Después de 37 años de silencio, Alicia, Stella y Ana regresaron al lugar para contar sus historias. Serie de ficción (2022) | 6 capítulos – 25 minutos | Casa productora: Unicanal, Ministerio de Cultura de Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario. Una serie de ficción surgida de la Maratón Audiovisual, una propuesta de articulación entre profesionales y estudiantes audiovisuales para la creación colaborativa. La iniciativa apuntó a nuevas formas de narrar la historia de la Guerra de Malvinas, en una obra que se registró en una sola locación, en un único día de grabación y un elenco de hasta cuatro personas. Documental | 16 episodios | Dirección: Pablo Torello. La violencia política y el terrorismo de Estado forman parte de un pasado histórico que a los argentinos nos marcó como pueblo. Con la orden de exterminar al enemigo y en nombre de la patria, se cometieron los actos más nefastos de la historia argentina. Una serie que busca llegar a la verdad de algunos de los hechos trágicos de la época más política de la Argentina, los años 70. Serie documental (2012) | 8 capítulos – 27 minutos | Dirección: Alejandro Hartmann | Producción: Acua Federal. La propaganda de la dictadura que acuñó el enfrentamiento y posterior guerra de Malvinas. Cómo fue qué llegó al público y cómo logró mejorar por un tiempo el mandato militar. Serie documental (2015) | 20 capítulos – 27 minutos | Producción: Canal Encuentro. Fotos emblemáticas del periodismo gráfico argentino de los últimos 35 años cuentan la historia de la Argentina reciente. La serie se sumerge en los archivos fotográficos y se acerca a los hechos desde imágenes que condensan simbólicamente mucho más que lo fotografiado. Se trata de una mirada que, además de detenerse en lo estético, se plantea un relato fotográfico de la historia. 51 minutos | Producción: Tecnópolis. El 2 de abril, Tecnópolis abrió sus puertas para conmemorar el Ella y otras enfermeras, su misión: salvar vidas.En este capítulo de Ecointensa, Natalia Mazzei te cuenta que es Patagonia Azul, un proyecto de restauración ecosistémica y turismo sostenible ubicado en el litoral de la provincia de Chubut.Ahora en Télam Digital y en Youtube En esta ocasión el invitado es Omar De Felippe, ex soldado y veterano de guerra, y entrenador de fútbol. Conduce Eduardo Sacheri.14.30. TURISMO CARRETERA MOURASFecha 5. Desde el autódromo Roberto Mouras de La Plata.Con Luis Digiano. Entrevistas a la trovadora Paula Ferre quien prepara su gira por España y al cantautor santiagueño Demi Carabajal con sus nuevas composiciones más la columna de Blanca López sobre teatro.Campeonato Femenino de Fútbol YPF. Fecha 5En la Bombonera.Fútbol Primera División, fecha 9Relata: José Luis Romero. Comenta: Gerardo MurúaRelata: Ernesto Fernandez. Comenta: Pablo Barovero.Relata: Fabián Codevila. Comenta: Fabiola Natalio.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingo.Ahora en Télam Digital Y en Youtube En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo por el canal de Twitch "Abro hilo" se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información, pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Disponible en el canal 22.3 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC. Video de YouTube: Segunda Temporada. Cuenca Matanza-Riachuelo: mismo río, nuevas aguas.Con Luciano Galende y Úrsula Vargues."SIC. Periodismo textual" analiza las obras que impactan en la vida de la gente. El plan de gestión y los beneficios para la comunidad. Un análisis del medio ambiente.Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en YouTube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify