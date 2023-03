San Nicolás: rechazan “la privatización del servicio de salud” del Hospital Zona Oeste

"No delegar en un privado la gestión del servicio de salud" es uno de los reclamos de la concejala Cecilia Comerio.

”Convirtieron un servicio esencial en un negocio. Los nicoleños no van a tener salud de calidad gratuita, van a quedar a merced de un prestador privado” Cecilia Comerio- Presidenta del Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos de San Nicolás

Cecilia Comerio, Presidenta del Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos de San Nicolás , en contra de la privatización del servicio de salud.

No hay antecedentes de un municipio haciendo una inversión para construir un edificio y luego privatizarlo” Cecilia Comerio- Presidenta del Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos de San Nicolás

A comienzos de marzo se realizó el llamado a licitación para la prestación de los servicios de salud del flamante Hospital Zona Oeste. Sólo ofertó una empresa: el Grupo Oroño de Rosario, uno de los grupos de salud más grande de Argentina.Si bien la concesión debe ser aprobada el próximo 13 de abril por el Concejo Deliberante de esa localidad, es casi un hecho que así suceda: la mayoría de los concejales responden al intendente de Juntos por el Cambio, Manuel Passaglia.“Es la primera vez que un municipio va a entregar un efector público de salud a un privado” señalan quienes se oponen a la adjudicación, empezando por la concejala Cecilia Comerio, Presidenta del Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos de San Nicolás, quien agrega que desde iniciada la construcción del edificio se conjeturaba que iba a ser privatizado a favor de dicha empresa: “De hecho, el arquitecto de la obra es también el arquitecto principal del Grupo Oroño”.Existen dudas respecto a cómo se calculó el canon que la empresa pagará. “Los beneficios que tendrá el Grupo Oroño –destaca Comerio– serán desproporcionados a su favor, según se desprende del contrato: se entrega el negocio de facturación a las obras sociales y el negocio de facturarle al municipio por la atención de los vecinos y vecinas que no tienen cobertura médica”.Lo que se va a votar, subraya la edil es “la privatización del servicio de salud que va a funcionar en un edificio cuya construcción fue financiada íntegramente por el Estado municipal a cargo de Manuel Passaglia. Ya era un secreto a voces en la ciudad que iba a ser entregado al Grupo Oroño desde que comenzó el proyecto”.Desde que se anunció la privatización, repasa la concejala, “el intendente salió a declarar que allí iban a poder atenderse los vecinos y vecinas que tienen obra social o prepaga y los que no; por ellos, el municipio pagará la prestación del servicio de salud al Grupo Oroño. Pero ¿qué va a pasar cuando al privado no le cierren los números? ¿A quién van a darle prioridad en la atención ¿a los que tienen cobertura o a los que no la tienen?”En continuidad con lo anterior, Comerio señala: “Lo que hay que aclarar, es que lo que se va a privatizar no es un hospital. Es un centro asistencial. Lo que sostenemos desde nuestro bloque es que esta medida es parte de un proceso mucho más largo de desinversión en el área de salud por parte del municipio. Se inició con el desfinanciamiento y cierre de los centros de atención primaria en los distintos barrios, bajo la excusa de que se iban a construir hospitales por zona en la ciudad. Y en realidad lo que se construyen son grandes salas de atención”.Este Hospital de Zona Oeste no va a tener servicio de guardia, explica la concejala “solo va a atender de 7 a 21 horas. Tampoco va a tener camas de internación. Queda claro, que quienes tengan una urgencia por fuera de ese rango horario o necesiten internarse, el hospital provincial San Felipe sigue siendo la opción, junto a otro nosocomio local perteneciente a la UOM”.La cuestión económica es otro dato a relevar: “El privado va a pagar un canon de 480 mil dólares (cambio oficial) por cada uno de los 20 años que dura la concesión, con opción a diez años más. Es irrisorio lo que se va a recibir, eso representa casi el 0,5% del presupuesto municipal” marca Comercio.“Eso quiere decir que, hoy el municipio está en condiciones de gestionar el llamado Hospital de Zona Oeste y de esa manera no delegar en un privado la gestión del servicio de salud, pudiendo ampliar de ese modo la atención como parte de una política pública en coordinación con la Provincia. Es inédito el modo en que se va a avanzar. No hay antecedentes de un municipio haciendo una inversión para construir un edificio y luego privatizarlo” agrega la edil.“Desde nuestro bloque hicimos un pedido de informe en la comisión al oficialismo local de Juntos por el Cambio, y obtuvimos como respuesta que desconocen el proyecto. Lo van a votar con los ojos cerrados. El proyecto está hecho a medida del grupo Oroño y el pliego de licitación, tenemos serias dudas, de que fue confeccionado por ese grupo empresario” completó Comerio.