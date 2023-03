Repudio de la Iglesia al negacionismo contra los mapuches

Foto: Alejandra Bartoliche

La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) que preside el obispo franciscano, Luis Scozzina (radicado en la ciudad de Orán, provincia de Salta), e integran los obispos José Conejero Gallego y Esteban Laxague, emitió un lapidario comunicado dirigido a los diputados de la provincia de Mendoza que votaron este miércoles 29 de marzo el proyecto que determina que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.“Ante el intento de institucionalizar el racismo y negacionismo contra los Mapuches en la Provincia de Mendoza a través del tratamiento en la Cámara de Diputados de un dictamen de mayoría del oficialismo (Cambia Mendoza), con su articulado, nos oponemos terminantemente, adhiriendo al pronunciamiento de las organizaciones indígenas, sociales, culturales y ambientales de derechos humanos”, planteó la comisión de los obispos especializados en el mundo indígena a los diputados mendocinos. El comunicado también sumó el apoyo de los laicos del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Mendoza (EDiPAM).En el comunicado eclesial se asegura que la media sanción de la ley se suma a “los sistemáticos actos de violencia, como lo es también la difusión de información falsa que involucra a los Pueblos Indígenas, intentando desconocer su preexistencia, mediante una campaña de estigmatización impulsada por diferentes espacios políticos y empresariales, avalada por algunos medios de comunicación masivos”La iglesia católica argentina reivindica a los pueblos indígenas en “sus cosmovisiones que son una alternativa e inspiración para encontrar sentidos y caminos para el Buen Convivir y maneras de cuidar la Casa Común”. En este contexto, desde el sitio oficial del Vaticano este jueves se publicó un artículo titulado: “La ‘Doctrina del descubrimiento’ nunca fue católica”, ver link: https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2023-03/la-iglesia-defiende-a-los-indgenas-la-doctrina-del-descubrimient.htmlLa defensa de los Mapuches desde la fe tiene como argumento la ley nacional 26160 sancionada en el año 2006 que “dispone en sus artículos la obligación del Estado de realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, aún pendientes en más del 50% de los territorios” y además cita los derechos consagrados por la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 75, inciso 17, donde queda explicitado los “derechos de los pueblos indígenas de Argentina”.En la parte final del documento de las entidades de la iglesia católica se asevera que no pueden admitir “que se promueva la confrontación con discursos de odio y racismo en la sociedad mendocina. Ello no hace más que descalificar la convivencia en la variedad étnica y pluricultural que debería honrar a la provincia de Mendoza y a la Argentina toda” cerrando el comunicado con la frase “confiando en Dios, protector y fuente de toda razón y justicia”.