Gago: "El partido del sábado va a ser muy intenso"

Foto: Leo Vaca.

El entrenador de Racing Club,, aseguró este jueves que el encuentro ante Huracán será "muy intenso" cuando se enfrenten el próximo sábado en el Cilindro de Avellaneda, por la novena jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)., señaló Gago en la conferencia de prensa realizada este mediodía en la sala de conferencias del estadio Presidente Perón, en Avellaneda."Quizás Huracán ha tenido un bajón desde los resultados, pero con buenos rendimientos y con un técnico que sabe lo que quiere. Y nosotros tenemos que hacernos fuertes de local", continuó el director técnico "académico".Huracán se ubica en la undécima posición en el campeonato de la Liga Profesional, con 12 puntos, y viene de dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Estudiantes en La Plata; y 2-0 frente a Rosario Central en Parque de los Patricios.Gago, de 36 años, también se refirió a la posible rotación de jugadores en la seguidilla de partidos que tendrá su equipo en el presente semestre entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, y al respecto dejó en claro que no tiene "un equipo titular".. No pienso en el hecho de rotar, ya que se aproximan meses intensos. Entonces, el equipo se adaptará a los jugadores disponibles y a las exigencias de cada partido", sentenció.El extécnico de Aldosivi de Mar del Plata además le restó importancia al inicio de la Copa Libertadores, al destacar la proximidad del choque ante el equipo conducido por el entrenador Diego Dabove."Sinceramente no pensé mucho en lo que se viene por la Libertadores, porque primero tenemos un juego muy importante este sábado por el torneo local. Van a ser meses de mucha competencia y hay que ir partido a partido", aseveró Gago.Racing Club integra el Grupo A del máximo torneo continental junto con Flamengo de Brasil, Aucas de Ecuador y Ñublense de Chile.El exfutbolista de Boca Juniors y Real Madrid, entre otros clubes, hizo mención a la baja del delantero colombiano Johan Carbonero, quien se perderá la presente temporada por la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda."La baja de Carbonero es una pérdida grande y que sentimos, porque claramente cuando realizamos el armado del plantel no pensábamos en que esto pasaría. Y tampoco es fácil buscar opciones en este momento con las competencias ya en pleno desarrollo", dijo sobre el ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata.El entrenador "académico", por último, habló sobre la continuidad del mediocampista paraguayo Matías Rojas, uno de los jugadores más destacados del plantel actual que sería pretendido por clubes del exterior, y al respecto aseguró que confía "mucho" en él."Ya lo dije hace mucho tiempo y lo sigo pensando: confío mucho en Matías Rojas. Es por eso que nunca dejé de creer del modo en que lo hago en su fútbol. Yo ya hablé con todas las partes y lo más importante acá es que hay comunicación entre las partes", concluyó Fernando Gago.Con respecto al entrenamiento matutino de hoy, los futbolistas "albicelestes" hicieron trabajos tácticos y definición en la cancha auxiliar.Los defensores Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas, por su parte, hicieron tareas en campo y en el gimnasio, para continuar con las recuperaciones de sus respectivas dolencias físicas.El plantel volverá a los entrenamientos mañana desde las 9 en el Cilindro de Avellaneda.Racing Club recibirá a Huracán el próximo sábado desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de la señal de cable ESPN Premium, en un encuentro válido por la novena jornada de la Liga Profesional de Fútbol.