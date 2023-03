Presentaron un proyecto para impulsar una ley de Amnistía para Milagro Sala

El premio Nobal de la Paz y la legisladora nacional (Foto Twitter)

Marziotta indicó que si el Poder Ejecutivo indultara a Sala "no invalida que este proyecto siga adelante igual porque aunque queda en libertad creemos que es inocente y que no hubo delito". (Foto Edgardo Valera)

"Milagro, te han castigado por ser mujer y por indígena. Estamos acá porque vamos a lograr el milagro de tu libertad", le dijo Párez Esquivel a Milagro Sala.

La diputada nacional del Frente de Todospresentó este jueves un proyecto de amnistía para Milagro Sala que busca extinguir la acción penal contra la líder de lay los otros dirigentes de la organización social detenidos o procesados.La presentación de la iniciativa, que se realizó en el salón de los Pasos Perdidos, contó con la asistencia del Premio Nobel de la Pazel abogado; la extitular de la AFI; la periodista, donde cumple prisión domiciliaria.El proyecto se presentó en el marco de una marcha que se desarrollaba en las afueras del Congreso para pedir la libertad de la referente de la Tupac Amaru.Al iniciar el encuentro,y destacó que "no tenemos ningún cumpleaños para festejar porque tenemos una mediocracia que está condicionada por los medios, la Justicia y las fake news"., aseguró la diputada nacional del Frente de Todos, al señalar que "quienes se tienen que sentar a trabajar son los que erosionan la democracia" y destacóy que no se ha utilizado en estos 40 años de recuperación democrática".De todos modos, Marziotta indicó queporque vamos a seguir militándolo aunque Milagro quede en libertad para que se reconozca que es inocente y que no hubo delito".A su turno,y dijo que "tenemos un poder que se ha convertido en poder suprajudicial arrogándose por ejemplo facultades que no le son propias como en el Consejo de la Magistratura", a la vez que sostuvo que "el poder sólo se constituye por la voluntad popular" y esos actos de violación a la supremacía de la Constitución deben ser revisados por el Poder Legislativo".Por su parte,Hay que profundizar la búsqueda de la verdad y la justicia. La democracia no se regala, se construye".Estuvieron presentes además los diputados nacionales del FDT; así como la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia de Buenos Aires,, y el secretario general del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificios,, entre otros.Milagro, por su parte, se dirigió a los presentes vía zoom: "Si recuperamos la libertad queremos que el pueblo nos juzgue en juicio público", dijo y, de querer que "sigamos presos porque ese es su único objetivo, además del litio, el petróleo y el agua. Están avasallando a las comunidades indígenas"."Vamos a seguir luchando y aportando por los que menos tienen. Siento que esta lucha no termina cuando recuperemos la libertad sino cuando termine el 'lawfare", destacó y afirmó: "No me arrepiento de todo lo que hice, perdí mucho, hasta mi hijo, pero pase lo que pase por ellos voy a seguir luchando"., quien continúa detenida ilegalmente desde enero de 2016, ahora en su casa en el barrio de Cuyaya, cerca de San Salvador.El acto concluyó con un aplauso a la dirigente y con cánticos de apoyo como: "Olé, olé, olé olá para Milagro la libertad, para Morales, el repudio popular".El proyecto impulsado por Marziotta busca conceder la amnistía "respecto de todos los hechos considerados delictivos relacionados con la actividad política y social de la organización Tupac Amaru, por los que fueron imputados, procesados o condenados, sus propios integrantes desde el 1º de diciembre de 2015 hasta la publicación de la presente ley".Además, el texto precisa que en caso de que se conceda la amnistíaA través de la iniciativa, se repasa la historia de lucha de la Tupac Amaru, una organización que surgió en la década de 1990, en un clima de lucha sociales en toda la Argentina. Con el correr de los años, y en especial durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, tuvo