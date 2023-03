"No tengo dudas que los 13 son culpables", dijo la mamá de Blas Correas

Los fiscales y las querellas solicitaron "prisión perpetua" para Gómez y Alarcón, al considerarlos "coautores de homicidio calificado" / Foto: Laura Lescano.

"Pareciera que no cometieron ningún acto ilícito, que están sentados frente al tribunal y el jurado por error. Están convencidos que toda la acción desplegada ha sido correcta" Manuel Gutiérrez, abogado querellante

Soledad Laciar, madre de Blas / Foto: Laura Lescano.

Crimen de Blas Correas

Blas Correas murió cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes / Foto: Archivo familiar.

¿Qué condenas solicitaron para cada acusado?

Foto: Laura Lescano.

Un jurado popular dará a conocer este viernes el veredicto del juicio que se le sigue a 13 policiales por el crimen de Blas Correas (17), ocurrido en agosto de 2020 durante un control vehicular cuando se movilizaba con cuatro amigos en la ciudad de Córdoba, y la madre de la víctima reclamó condena para los acusados ya que "todos son culpables".La audiencia del viernes comenzará a las 9.30 en la sede de los Tribunales de la capital provincial cuandoy, luego, el Tribunal de la Cámara 8va. del Crimen informará al jurado popular los lineamientos para que pasen a deliberar y den a conocer el veredicto.En los alegatos del juicio -que comenzó el 7 de septiembre del año pasado, se extendió durante 36 audiencias y declararon medio centenar de testigos-, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra, pedidos a los que adhirieron las partes querellantes., manifestó a Télam Soledad Laciar, madre de Blas, y añadió que también espera con mucha expectativa las últimas palabras de los acusados: "Espero que no se les ocurra pedir disculpas. Lo que necesito es que digan la verdad, eso que ayudaría a salir un poquito más liviana de este juicio"."Ya los abandonó el Gobierno (provincial), los abandonó la policía, todos los abandonaron. Sus familias no los van a abandonar si son honestos, si dicen la verdad de lo que pasó", resaltó la mujer y reclamó al tribunal y al jurado popular que dicteAsimismo, anticipó que su lucha "no termina con este juicio", ya que avanzará en su": "Es necesario esclarecer todo para que la gente vuelva a confiar, vuelva a creer en la policía, que debe cuidarnos y no matarnos".El abogado Manuel Gutiérrez, representante querellante de Mato Natali (19) que es uno de los cuatro acompañantes de Blas Correas en el automóvil baleado, también consideró en declaraciones a Télam quey criticó a la defensa de los policías que pidieron la absolución de 12 de ellos."Pareciera que no cometieron ningún acto ilícito, que están sentados frente al tribunal y el jurado por error. Están convencidos que toda la acción desplegada ha sido correcta", dijo, indignado, tras la cual agregó que el silencio sobre la verdad forma parte de la "obediencia desmedida hacia la, que no es otra cosa que un complot de encubrimiento".Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero queCuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.El expediente detalla que el cabo primero Lucas Gómez (37),, en tanto su compañero el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstantePosteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado,donde luego ocurrió la balacera.Los fiscales y las querellas, en sus alegatos, solicitaron, al considerarlos "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego".También por los delitos de "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-, en concurso ideal, y todos ellos en concurso real".Además, los fiscales pidieron seis años de prisión por "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal", para(44),(46), y(46)(45).La(25) y el(36) enfrentan pedidos de condena de cinco años y nueve meses.El(25) tiene pedido de condena de cinco años y cuatro meses; para el(29), el(20); el(24) y la(34) es de cinco años.En el caso de Esquivel, la mamá de la víctima pidió al tribunal y al jurado popular "atenuar la pena si colabora con la investigación", como lo hizo durante la instrucción de la causa en aportar datos para el esclarecimiento de los hechos.Los fiscales también habían solicitado que algunos de estos acusados sean investigados por otros hechos, además dey otros funcionarios de esa cartera y de la institución policial.