Crece el repudio a Larreta por la quita del plus escolar a 1.445 familias porteñas

UTE repudió la quita de subsidios.

Esta mañana el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que 1.445 familias dejaron de percibir el adicional por hijo del beneficio social Ciudadanía Porteña por no contar con el 85% de asistencia a clases de niñxs y jóvenes.https://t.co/L7Kywhw4rF pic.twitter.com/hflj93JMAL — UTE (@utectera) March 30, 2023

La ministra de educación Soledad Acuña en vez de tener políticas pedagógicas para las familias, mejorar la alimentación o construir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin plan social, que es el único ingreso en la familia. Le quita el pan de la boca a nuestros estudiantes. — Ademys (@AdemysPrensa) March 30, 2023

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el gremio docente Ademys repudiaron este jueves la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar el denominado "plus escolar" a 1.445 familias porteñas por no mandar a sus hijos al colegio, al considerar que se trata de "una clara jugada de marketing electoral" y exigieron "mayor acompañamiento del Estado"."Exigimos que se revea esta situación, se aumente el presupuesto educativo, se construya escuelas para garantizar vacantes y se termine con la persecución a los sectores populares. La solución nunca puede ser punitiva, sino de mayor acompañamiento del Estado",Con estos reclamos,"En 16 años donde sólo hubo conferencias de prensa, aumento de la pauta en publicidad y reducción del presupuesto en infraestructura escolar ya no pueden ocultar su fracaso en la gestión educativa. Hay una relación de amor en la comunidad educativa que 16 años de macrismo no pudieron romper y esa unidad la vamos a expresar mañana en la legislatura", subrayó López .en el marco de la campaña de Larreta a nivel nacional y de la precandidatura de Soledad Acuña.Además, denunciaron que sePor su parte,En tanto,"Acuña en vez de tener políticas pedagógicas para las familias, mejorar la alimentación o construir escuelas, deja a 1.445 chicos y chicas sin plan social, que es el único ingreso en la familia. Le quita el pan de la boca a nuestros estudiantes", remarcó Ademys en su cuenta de Twitter.En ese marco,en lugar de acompañar a los estudiantes que están desertando de la escuela."Repudiamos este nuevo recorte, haremos las presentaciones correspondientes para que se reintegren, se aumente el monto de estos subsidios y se establezca una verdadera política de acompañamiento educativo", remarcó Martin en un comunicado.