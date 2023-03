De cómo parte del botín del asalto al Policlínico Bancario terminó en un cabaret de París

El sangriento robo al Policlínico Bancario. Ilustración Osvaldo Révora.

La última ambulancia

La noche del arcángel

El Policlínico Bancario, hoy. (Street view)

Así, Miloro” se convirtió en el hombre más buscado de la Argentina.

La elección de las armas

El asalto en la primera plana de los diarios.

Meneses fue tapa de revistas. Pero con este asalto se equivocó.

El asalto al Policlínico Bancario, perpetrado el, nació como un episodio policial de gran impacto. Sin embargo, el velo que ocultaba su verdadera naturaleza recién empezó a descorrerse en diciembre de ese año por una circunstancia lejana y fortuita:Semejante contrariedad condujo en Buenos Aires hacia los autores del asunto, pese a que la pesquisa ya lo había dado por resuelto meses antes a raíz de. Desde entonces, el hecho ocurrido durante aquella mañana de invierno en el barrio de Caballito pasó a la historia comoUn thriller del mundo real, cuyos actores –hampones de fuste, militantes políticos, un comisario célebre y otros policías que después integraron núcleo duro la Triple A– anticiparían el eco explosivo de los tiempos por venir.Aquel jueves,roncaba. Hasta que un timbrazo se le coló en el sueño. Aún adormilado, se encaminó hacia la puerta. Tras ella estaba el inspector Marcial Pecoraro. Lucía nervioso, y resumió lo del asalto al Policlínico Bancario de manera confusa, atropellándose con las palabras.Al mediodía,. Y asimiló con gran indiferencia los datos empíricos de lo sucedido:(unos 100 mil dólares). Entonces, indagó a los testigos, recorrió el sitio y empezó a sacar sus propias conclusiones.Todo se desencadenó a las 10:33, cuandollegó a toda velocidad al portón del Policlínico, frente a la Plaza Irlanda.–Traemos un paciente – informó el que manejaba.El guardia asomó la cabeza y vio sobre la camilla a un hombre pálido e inconsciente. Y asentó la hora en un cuaderno. El vehículo, ya sin sirena, avanzó lentamente hasta el estacionamiento, situado junto consultorios externos.También apareció una camioneta IKA que, después de desviarse hacia la izquierda, se detuvo a metros de la tesorería.Uno de sus ocupantes descendió para abrir la parte trasera. Ahí había un agente de la Policía Federal con tres sacas repletas de billetes. Lo acompañaba un cajero del banco. El policía también se bajó, extendiendo las bolsas hacia dos empleados del Policlínico.Primero se oyó un grito, seguido porEl cajero fue herido en una pierna, un guardia en el hombro izquierdo, un paciente en la espalda y el policía cayó con un brazo destrozado.Fue cuando irrumpió una silueta para arrebatar el botín.Mientras tanto, sobre la entrada, el guardia había escuchado los tiros. Y abandonó la garita para ver lo que pasaba. Pero; la sostenía un hombre que había estado escondido entre los árboles. Recién dejó de apuntarle al ser levantado por la ambulancia, que salía con el acelerador clavado a fondo.Un Valiant, que aguardaba en la esquina, también arrancó., abandonada a pocas cuadras, con su legítimo usuario bajo los efectos de algún narcótico y atado sobre la camilla. No lejos apareció el Valiant.Meneses supervisó la recolección de huellas. Y antes de irse obtuvo la numeración de los billetes robados.El comisario no advirtió en el asunto ningún tinte político. En parte, porque en esa época aún se carecía de antecedentes sobre hechos con tal móvil. Además, los testigos oculares coincidían en un punto: el autor de los disparos había sido “un muchacho rubio”. Y Meneses no dudó:un pistolero de “la pesada” que había comandado varios “achacos” de envergadura.Aquella hipótesis se vio robustecida por los dichos dedel subcomisario Ramón Morales, quien –junto al subinspector Rodolfo Almirón y los suboficiales Aldo Daumas Jorge Riveros y Edwin Farquarsohn– integraba la mesa chica de Meneses.“El Nene” era hijo de un obrero anarquista, tenía 27 años y había dado sus primeros pasos en el delito con. Luego formó su propia gavilla, secundado por Salustiano Franco (a) "Salunga". En una ocasión ambos se le escurrieron a Meneses de las manos tras un espectacular tiroteo que se prolongó desde Barracas hasta Balvanera. El “Pardo” –como se le decía al comisario– se las tenía jurada,Luego del asalto al Policlínico, la patota de Robos y Hurtos realizó una serie de procedimientos en Capital y el Gran Buenos Aires, aunque sin ningún resultado.. Hasta que un soplón batió un aguantadero en la provincia de Córdoba.. Allí estaba Miloro con Franco y José Santorelli. Los acompañaba Ana Garbo, una amiga del trío.La voz aguardentosa de Meneses vociferó:– ¡Entregate, Nene! ¡Estás rodeado!La metralla policial convirtió al inmueble en algo parecido a un queso gruyere. Pero la resistencia duraría hasta el amanecer y recién cesó cuando los pistoleros cayeron abatidos.Ese día,, brindó una conferencia de prensa para anunciar que el asalto al Policlínico Bancario había sido –según su criterio–“totalmente esclarecido”.A su lado, Meneses lucía exultante. Detrás de su corpulenta figura, el quinteto formado por Morales, Almirón Sena, Riveros, Daumas y Farquarsohn soportaba los lamparazos de las cámaras con miradas algo perturbadoras.A fines de 1963 se empezó a sospechar que Miloro no había tenido nada que ver con aquel golpe. Fue después de que la policía francesa localizaraAquello llevó a los investigadores de la Federal –en base a un informe de la Interpol– hacia, quienes habían viajado a Francia para allí cambiar en francos una parte del botín. Pero no sin cometerde la Ciudad Luz.Esos jóvenes, que provenían de una familia tradicional y simpatizaban con el(MNRT), terminaron detenidos al regresar a Buenos Aires. Entonces hablaron hasta por los codos.Así fue como se llegó a un militante del MNRT. Su nombre:En el momento del arresto, los policías constataron con azoro su gran parecido con Miloro.Meneses, que ya había pasado a retiro, se enteró de su equivocación al leer la noticia en el diario La Razón.El accionar policial se lanzó a la búsqueda dey había organizado ese golpe. Jamás darían con él, pero siete compañeros suyos fueron a parar tras las rejas.En 1962, Baxter se había rebelado contra su jefatura nacional, encabezada por Alberto Ezcurra, para fundar su propia fracción. La misma abjuraba de la línea inspirada en el falangismo español y la prédica antisemita, al considerar a la clase trabajadora como eje político, recogiendo incluso algunas enseñanzas del leninismo. Un signo de época.Sin embargo, con la ruptura,Por esa razón, sus militantes salieron a robar comercios y desarmar vigilantes. Hasta que se decidió lo del Policlínico.A comienzos de 1964,. Regresó clandestinamente dos años después, tras una escala en Montevideo –donde supo vincularse a la la guerrilla tupamara–, y terminó en el ERP.Una evolución política parecida experimentó Nell quien –excarcelado por la amnistía camporista– terminó siendo un cuadro de Montoneros.Baxter exhaló su último suspiro en un Boeing 707 que se desplomó cerca del aeropuerto francés de Orly. Y Nell –quién había quedado hemipléjico por un balazo durante la masacre de Ezeiza– fue llevado por dos amigos a un puente de San Isidro; allíPor entonces,, la organización parapolicial que, entre fines de ese año y 1975, ejecutó a 1.500 personas. Ellos –ya presos pero sin condena– dejaron de existir por causas naturales en 2007.A su vez,a fines de 1992. Caprichos del destino.