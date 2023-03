Radio Nacional y Télam organizan actividades por el 41º aniversario de Malvinas

Las fotos recuperadas de Malvinas en Rio Grande.

Las fotos recuperadas de Malvinas en Rio Grande.

Las fotos recuperadas de Malvinas en Rio Grande.

Las fotos recuperadas de Malvinas en Rio Grande.

Radio Nacional y la agencia de noticias Télam organizaron en conjunto, en la ciudad fueguina de Río Grande, la exhibición de la muestra fotográfica "Las fotos recuperadas de Malvinas" y la proyección del documental "Los medios de la guerra", como parte de las actividades que se desarrollan en Tierra del Fuego para recordar el 41 aniversario del inicio de la guerra de 1982.Laes exhibida desde el 27 de marzo y hasta el 31 de abril en el hall de la Casa de la Cultura de Río Grande.A su vez, etambién podrá verse en el hall de Radio Nacional Río Grande desde el 3 al 7 de abril, y en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, desde el 10 al 14 de abril.Las imágenes de archivo que profesionales de Télam lograron poner en valor luego de robos, ventas ilegales y la falta de políticas para su conservación también será presentada en la ciudad de Ushuaia a partir del lunes 3 de abril.Por su parte, el documental que investiga la cobertura de los medios durante la guerra de Malvinas, y que fue presentado por primera vez en 2022, a 40 años del conflicto, será exhibido este viernes a las 16 en la universidad fueguina y a las 18 en la llamada "Carpa de la Dignidad" que instalan todos los años los veteranos de guerra de Río Grande junto al Mar Argentino.a través de testimonios como los de Rafael Wollman, fotógrafo en Malvinas y autor de la icónica foto de la rendición de los ingleses; Silvio Zuccheri, fotógrafo de la agencia Imagen Latinoamericana; Adrián Korol, radioaficionado y director de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE); Sebastián Lacunza, exdirector del Buenos Aires Herald; Felipe Celesia, periodista de Télam; Cora Gamarnik, investigadora especializada en fotoperiodismo; y Francisco Taiana, analista geopolítico, entre otros."En particular, la muestra fotográfica rescata vivencias no mostradas hasta el momento, como la forma en que los isleños atravesaron la guerra. Son imágenes diferentes a las que uno está acostumbrado a ver. Personas heridas o en las trincheras. Es muy impactante", explicó Martín Mancieri, director de Radio Nacional Río Grande, en diálogo con Télam.También mencionó que algunas fotos son posteriores a la guerra, como "las que muestran a soldados siendo recibidos en colectivos y con banderas. Es un gran recorrido por la historia no tan conocida del conflicto".En tanto, sobre el documental vinculado al rol de los medios, sostuvo que es una oportunidad de indagar en el operativo de propaganda montado desde el gobierno militar de entonces, "a través de un trabajo de enorme calidad realizado por medios públicos"."Es un orgullo ver a empresas del Estado produciendo este tipo de materiales y trabajando en conjunto. También valoro que se puedan exhibir en todo el ámbito nacional, llevando el material al territorio de cada comunidad", destacó el director de Radio Nacional Río Grande.Macieri también contó que la emisora que transmite en Amplitud Modulada (AM) mediante un transmisor de 100 kilowatts llega hasta las Islas Malvinas y a las demás islas del Atlántico Sur."La vigilia del 1 de abril en Río Grande, por ejemplo, será transmitida en directo desde la medianoche para todo el país, y también podrá escucharse en las Malvinas. Tenemos registros de barcos que navegan la zona y nos envían grabaciones de la radio. Nos da mucho orgullo porque eso también es soberanía", concluyó el funcionario.