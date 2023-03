Sergio Agüero llevó tranquilidad tras sufrir una arritmia cardiaca en un vivo de Twitch

El Kun Agüero en el momento de la arritmia cardiaca.

El exjugador del seleccionado argentino Sergio Agüero llevó tranquilidad a sus seguidores, a través de sus redes sociales, tras sufrir un arritmia cardiaca en un vivo de Twitch junto al streamer español Ibai Llanos."No se preocupen fue una boludez, los médicos me dijeron que estaba todo bien y que no hay ningún problema. ASì que quédense tranquilos que todavía sigo acá", ratificó el Kun en video que publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram.Agüero estaba en un stream con el youtuber español, cuando sintió algo extraño en su corazón y confesó: “Creo que me agarró una mini arritmia”. Luego tomó su celular para chequear en una aplicación si el chip que tiene en su cuerpo le daba algún dato respecto de una arritmia.Ante la insistencia de Llanos de consultar a un médico, el exIndependiente le contestó: “No porque tengo un chip, y me va a detectar o mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo. Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé”.La situación generó preocupación debido a que por un problema cardíaco el Kun tuvo que retirarse de la actividad profesional.