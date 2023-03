"Mi preocupación es que no vuelvan al poder quienes nos dejaron esta deuda maldita"

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves que el encuentro que mantuvo con su par de los Estados Unidos, Joe Biden , en la Casa Blanca fue "muy importante y necesario" para la Argentina y señaló que su "preocupación no pasa por ser reelecto" sino "por que no vuelvan al poder quienes nos dejaron esta deuda maldita con el Fondo Monetario Internacional".En declaraciones a radio Perfil, recién llegado de los Estados Unidos , el Presidente insistió: “Mi prioridad no es ser candidato, mi prioridad es que gane el espacio” y agregó: “Creo que para ganar las elecciones, hay que democratizar el espacio” del Frente de Todos.Asimismo, consideró que el diputado de la Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei es "una amenaza a la democracia, claramente”., dijo el mandatario.Finalmente, consideró que"Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo", concluyó el mandatario.