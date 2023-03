Trabajadores del subte harán el viernes un nuevo paro de actividades

Nuevo paro de subtes.

Los subtes paran nuevamente.

La conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), entre las 5.30 y las 7.30, como la continuidad de un "plan de lucha en demanda de la inmediata reducción de la jornada laboral para gozar de dos francos", entre otras demandas."Mañana entre las 5.30 y las 7.30 continuaremos nuestro plan de lucha reclamando reducción de la jornada con 2 francos, para reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reposición de personal faltante", anunció el gremio en un comunicado.En ese marco,hasta obtener una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos".Durante la jornada del jueves, la organización sindical que representa a los trabajadores de los subtes de Buenos Aires, desarrolló una medida de fuerza similar en las líneas B y C, y en los mismos horarios.El paro afectó a miles de pasajeros que debieron buscar otras alternativas para poder movilizarse, o bien que esperaron en las puertas de las estaciones hasta las 7.30, cuando el servicio comenzó a regularizarse.y reuniones privadas" en demanda de ese reclamo, y sostuvo que la entidad gremial demostró "su buena predisposición para alcanzar un entendimiento"."La organización sindical lamentablemente no recibió hasta ahora una respuesta positiva de la concesionaria (de la red de subtes) Emova y sólo evasivas de la empresa Sbase", afirmó el documento difundido por Enrique Rositto, secretario de Prensa de la organización sindical.La necesidad de reducir la jornada semanal se motivó "en cuestiones de salud para disminuir la exposición al asbesto, un mineral cancerígeno cuya presencia en la red subterránea fue descubierta en 2018".Por su parte,Ante el anuncio, Emova indicó en un comunicado que "lamenta que las medidas sindicales perjudiquen directamente a los usuarios, en una franja horaria muy sensible en que el subte es utilizado mayormente para trasladarse a sus respectivos trabajo o actividades educativas".La compañía recordó que "hemos asistido a todas las audiencias desarrolladas por las autoridades laborales de la Ciudad" y destacó su "disposición a analizar cambios" en los esquemas de trabajo.