El gobierno porteño le quitó la ayuda social a 1.445 familias

La Ciudad decidió quitar ayudas sociales a 1.445 familias por no mandar a sus hijos al colegio.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,“No nos vamos a quedar de brazos cruzados si hay padres que reciben apoyo del Estado por mandar a los chicos a la escuela y no lo hacen”, afirmó Larreta este jueves.Según se informó,Asimismo, se estableció que se les quitará el plus escolar a los adultos beneficiarios del plan Ciudadanía Porteña a quienes no cumplan con la cantidad mínima de días establecidos de asisitencia para recibir la contraprestación.Si no cumplen la obligación de que sus hijos vayan a la escuela, dejan de recibir el adicional por hijo que les brinda el plan”, apuntó Larreta.En cuanto a cifras,“El 8% restante -sostuvo-, que no manda a sus hijos a la escuela aun con todas las herramientas para hacerlo, dejó de cobrar el adicional”.que “en cuanto sus hijos mejoren su presentismo, lo van a volver a cobrar”.Finalmente, el jefe de Gobierno destacó que, “gracias al cambio de sistema, 9.000 alumnos que faltaban mucho recuperaron su regularidad”.