"El discurso de Espert es violento y fascista"

La aparición de esas expresiones "es contemporánea con la de grupos como Revolución Federal, que son extremistas y violentos de derecha" Agustín Rossi

Los "barrabravas" del Congreso

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, calificó como "una conducta claramente fascista" las agresiones verbales sufridas de parte del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, en el marco de la presentación de informes de gestión que brindó en el Congreso Nacional , dijo el jefe de ministros en declaraciones formuladas a AM 750 y FM La Patriada cuando le consultaron en particular sobre el intercambio que mantuvo con el legislador de ultraderecha, en el que -entre otros insultos- lo tildó de "ignorante supino".Espert interrumpió la presentación del jefe de Gabinete a los gritos: "Usted es un ignorante supino. La inflación es un fenómeno monetario. No es un fenómeno multicausal como dice acá en su informe. ¿Tan difícil es que le entre en la cabeza?", lo fustigó y, ofendido, lo acusó de no mirarlo a la cara mientras lo insultaba: "No te hagas el canchero, caradura".Luego Rossi le respondió que, de los 10 años que había sido diputado, nunca antes lo habían insultado tanto:En declaraciones radiales, el jefe de ministros añadió:, reiteró Rossi, y añadió que "tienen un discurso que no condice con la democracia".Además, el funcionario analizó que la aparición de esas expresiones "es contemporánea con la de grupos como Revolución Federal, que son extremistas y violentos de derecha"., añadió respecto de Espet y consideró que "no hay que permitirles que crean que esto es natural y que uno tiene que soportarlos".Del mismo modo, dijo que "(el diputado Fernando). Por eso, yo dije en un momento: ´Tengo una radio acá´", recordó.Para el jefe de ministros, "ese estilo es provocador y tampoco tiene que ver con una genuina práctica democrática"., en referenci a los cruces de Rossi con varios legisladores de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza."Fue una presentación con mucha solvencia, sólida. Además, respondió todas las preguntas de la oposición y las agresiones, ya que se están comportando como barrabravas cada vez que se producen espacios de debate", dijo Moreau en declaraciones a radio Provincia.El diputado lamentó las agresiones verbales sufridas por el Jefe de Gabinete de parte de Espert: "Rossi tiene una amplia experiencia parlamentaria, así que ello le facilitó desenvolver todos sus argumentos", dijo Moreau, y expresó su preocupación por "la violencia política en Argentina y en todo el mundo"."Esa violencia llegó a su máxima expresión con el intento de asesinato a Cristina. Y en el día de ayer, en La Plata, un grupo de encapuchados identificados con Javier Milei, amenazó con armas a militantes del partido socialista de los trabajadores ", reseñó.Moreau explicó que ayer en el recinto "se pidió a la oposición que dejar de gritar, insultar, ya que ello no conduce a nada y el discurso del odio fermenta en situaciones que después lamentamos todos". Además, insistió en que hay grupos que se "han sentido incómodos con la democracia, pero no se atrevían a expresarlo a viva voz porque producían un gran rechazo social a ese discurso"."En estos 40 años de democracia, tratamos de consolidar ese pacto democrático apoyado en el respeto a las instituciones, no perseguir ni hostigar al adversario. Pero, en paralelo se fue desarrollando un camino que rompió el pacto, sobre todo en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri que comenzó a perseguir al adversario político, armó la mesa judicial y realizó un sistema de espionaje ilegal sin precedentes por su tamaño y alcance, dejando de lado la dictadura militar", aseveró.